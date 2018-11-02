"Аврора" вдвое увеличит объем авиаперевозок на Дальнем Востоке

Одобрена новая стратегия развития Группы «Аэрофлот» до 2023 года с названием «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота». В документе отдельное внимание уделено дальневосточным авиаперевозкам.

Как отметили в «Аэрофлоте», Авиакомпания «Россия», которая действует в среднем ценовом сегменте, станет основным социальным перевозчиком на направлениях между европейским центром России и городами Дальнего Востока по «плоским» тарифам, которые у дочерней авиакомпании ниже, чем у Аэрофлота – головной компании Группы.

Как ранее говорил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным глава Группы «Аэрофлот» Виталий Савельев, «для населения увеличение в целом ёмкостного предложения по плоским тарифам будет на 9 процентов».

Перед региональным перевозчиком «Аврора», который работает в Дальневосточном федеральном округе, поставлена цель двукратного роста операций. «Аврора» будет в аэропорту Владивостока, из которого «Аэрофлот» планирует сделать хаб. «Владивосток мы продолжаем развивать, мы будем базироваться, там как раз будет региональная наша авиакомпания «Аврора», которая будет осуществлять региональные перевозки. Поэтому Владивосток здесь тоже отмечен синим – это будет хаб, мы его будем двукратно увеличивать, и будем развивать Хабаровск. Это по региональным маршрутам», - добавил глава компании.

Отметим, билет по фиксированному – «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время в программу «плоских тарифов» ПАО «Аэрофлот» включены 5 городов Дальневосточного федерального округа (г. Петропавловск-Камчатский, г. Хабаровск, г. Владивосток, г. Магадан, г. Южно-Сахалинск). С 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и городами Дальнего Востока. В 2018 году силами группы компаний Аэрофлот планируется перевезти с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении более 900 тысяч человек.