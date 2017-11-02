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Из "дальневосточного гектара" сделают бренд

02 Ноября 2017, 09:55 | Дальний Восток

Кооперация участников программы «дальневосточный гектар» и создание единого бренда для производимых ими товаров позволит по достоинству оценить региональные продукты, считает генеральный директор «Лесные продукты» Евгений ХРУСТОВ. Подробнее эту тему обсудят на конференции по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточном гектаре» 8 и 9 ноября в Хабаровске.

Хабаровская компания «Лесные продукты» занимается сбором дикоросов и изготовлением оригинальной продукции из даров природы, которая пользуется спросом в дальневосточных регионах. Предприятие организовало полный цикл производства, от поставки инвентаря, организации заготовительных пунктов, проверки качества и хранения сырья, до изготовления и доставки по розничным сетям и супермаркетам. Руководитель компании Евгений Хрустов поделится опытом на конференции по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточном гектаре», выступив экспертом на секции «Региональные продукты».

«Я считаю, что создание единого бренда «дальневосточный гектар» поможет в продвижении продуктов, производимых участниками федеральной программы. Этот «зонтичный» бренд поможет усилить и по достоинству оценить региональные достояния, в первую очередь дальневосточный мед. Он нисколько не уступает по целебным и вкусовым качествам другим российским брендам, но пока не оценен по достоинству, в отличие от, например, башкирского меда, известной торговой марки, которая котируется за рубежом», - отметил Евгений Хрустов.

Глава компании «Лесные продукты» подчеркнул, пчеловодство - это самый простой и быстроокупаемый способ освоения «дальневосточного гектара», который позволит возродить этот вид деятельности, когда-то процветавший на Дальнем Востоке.

 «Пчеловодство одним из первых освоили жители Дальнего Востока во время активного заселения территории. В 80-е годы в регионе числилось более 300 тысяч пчелосемей, а сегодня на один субъект приходится максимум 14 тысяч. Эту науку при желании может постичь любой желающий, получив землю по программе «дальневосточный гектар», - добавил эксперт.

Кооперация участников при этом позволяет снизить затраты и сосредоточиться на производстве, подчеркнул он.

«Я вижу большие перспективы кооперации на «дальневосточных гектарах». Настало время, когда уже нельзя работать по-старому. В условиях рыночной экономики должно быть четкое разделение обязанностей, каждый должен заниматься своим делом: производством, снабжением, упаковкой, логистикой, сбытом», - считает Евгений Хрустов.

Отметим, по мнению сооснователя проекта «Открой Тихоокеанскую Россию» Татьяны ЗАРЕЧНОЙ, именно зонтичный бренд позволит успешно объединить различные сегменты рынка и сделать региональные продукты востребованными и известными.

 «Для того чтобы продукты, произведенные на «дальневосточном гектаре», стали востребованы внутри самого региона, в России и в мире, необходима всесторонняя поддержка, частью которой является создание и продвижение брендов региональных продуктов. Тихоокеанский туристический союз совместно с гастрономическим сообществом ведет работу над созданием зонтичного бренда дальневосточной кухни и пищевых продуктов Pacific Russia Food. Его концепция в слогане - «Чистая энергия даров моря и тайги», ключевые смыслы - экологическая чистота и уникальность сочетания морских и таежных продуктов. Под таким «зонтиком» могут прекрасно жить и развиваться бренды отдельных продуктов, в том числе недооцененных на данный момент - например, приморского меда, дальневосточного кедрового ореха. Зонтичный бренд позволит разным сегментам объединиться, а значит, быть более эффективными и оптимизировать расходы на брендинг. Кроме того, для потребителя комплексный бренд может стать индикатором качества продукта», - считает Татьяна Заречная.

Напомним, кооперацию как принципиально новый, уникальный подход к развитию экономики региона обсудят на всероссийской конференции по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточном гектаре», которая пройдет 8 и 9 ноября в Хабаровске. Мероприятие организовано Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с правительством Хабаровского края. Эксперты расскажут, как выстроить систему сбыта произведенной на гектарах продукции, путь от местного рынка к межрегиональному и международному, меры поддержки малого предпринимательства на «дальневосточном гектаре» и экспортный потенциал региональных продуктов, создание бренда «дальневосточный гектар» для продвижения выращенной на них продукции.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дальневосточный гектар 



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