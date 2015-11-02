Во Владивостоке в XI экологическом форуме "Природа без границ" приняли порядка 400 человек

Девятый международный экологический форум «Природа без границ» завершился в пятницу, 30 октября, во Владивостоке. Основной его темой стало сохранение благоприятной среды обитания человека, животного и растительного мира в условиях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в оргкомитете форума.

Экологический Форум «Природа без границ» – одна из ведущих международных коммуникативных площадок, созданная в Приморском крае. На форуме традиционно собираются представители власти, бизнеса, научных и деловых кругов, общественных организаций для того, чтобы обсудить жизненно важные вопросы охраны окружающей среды, экологической безопасности Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Участие в XI экологическом форуме «Природа без границ» приняли порядка 400 человек, география участников и гостей форума обширна – практически весь Дальний Восток, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Южная Корея и Япония.

В этом году форум "Природа без границ" состоялся на новой площадке – во Владивостокском университете экономики и сервиса, университет стал соорганизатором мероприятия.

Выступая на пленарном заседании, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский отметил, что есть много предпосылок к тому, чтобы регион стал ведущим центром страны на Тихом океане, в который выгодно инвестировать: тут и выгодное географическое расположение, и богатейшие природные ресурсы, и уникальные климатические условия, и особые экономические зоны с налоговыми преференциями.

«Реализация первых двух территорий опережающего развития в течение 10 лет поможет привлечь в регион порядка 75 млрд рублей частных инвестиций и создать здесь порядка 10 тысяч рабочих мест. Свободный порт Владивостока, по оценкам экспертов, позволит увеличить валовый региональный продукт в 2,5 раза», - заявил Миклушевский и подчеркнул, что открываемые в Приморье производства должны строго соответствовать экологическим стандартам.

Планы у Приморья, действительно, большие и серьезные, согласен с губернатором испикер Законодательного собрания региона Виктор Горчаков, но с их реализацией возрастают техногенные нагрузки на окружающую среду. А потому необходимо реализовывать проекты по минимизации нагрузок на морскую среду, совершенствовать системы утилизации и переработки отходов, строить современные очистные сооружения.

"Долгосрочной целью развития Приморского края ставится его превращение в крупнейший международный интеграционный центр России в АТР, реализующий внешнеэкономические, транспортно-транзитные, промышленные, научно-образовательные и культурно-туристические функции и обеспечивающий высокое качество жизни населения. В связи с этим, создание благоприятной и комфортной окружающей среды для населения на основе рационального и эффективного использования природных ресурсов является одним из приоритетов деятельности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края", - подчеркнул директор департамента Александр Коршенко.

В рамках форума было заслушано более 60 докладов. Работа велась по пяти секциям, эксперты обсуждали, как развивать экономику региона без удара по экологии; как уберечь здоровье человека от вредного воздействия неблагоприятной окружающей среды; анализировали информацию о загрязнении акваторий и искали причины того, что крупнейшее в Приморье пресноводное озеро Ханка вышло из берегов и затопило близлежащие турбазы, жилые дома, дороги и низменности.

По мнению директора Биолого-почвенного института ДВО РАН, академика Юрия Журавлева, поведение Ханки можно было бы спрогнозировать, но в настоящее время нет системы наблюдения за процессами, происходящими с этим озером.

Ученый предположил, что Ханка переполняется из-за того, что на китайской стороне было изменено направление движения речки Мулинхэ. И предложил, после основательного и всестороннего изучения проблемы, проложить канал-дублер реки Сунгач, который бы поспособствовал восстановлению естественного состояния низменности на берегах Ханки и обеспечил сброс воды на север Приморья.

В настоящее время администрация Приморского края, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) и ДВО РАН анализируют сложившуюся ситуацию, которую уже называют катастрофической, с целью выработать эффективные меры по решению проблемы.

В ходе секции "Человек в окружающей среде" поднимался вопрос о развитии на территории Дальнего Востока и Сибири экологического туризма. Казалось бы, потенциал регионов в этой области огромен - есть достаточное количество заповедников, заказников, национальных парков и памятников природы, но он не используется должным образом. Иностранцев зачастую отпугивают и уровень преступности в регионе, и слишком слабая материально-техническая база особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Тем не менее, положительный опыт привлечения туристов есть. К примеру, Дальневосточный морской заповедник разработал целых 15 экскурсионных (туристских) маршрутов, новым видом деятельности представители заповедника считают для себя круизный туризм – на протяжении двух лет здесь принимают немецких туристов, прибывших на круизных лайнерах в Приморский край. От такого соседства с заповедником выигрывают жители близлежащих поселков, которые сдают в аренду жилье туристам, предлагают к продаже выловленные законным способом морепродукты и устраивают прогулки по акватории на личных катерах.

Много внимания в ходе форума «Природа без границ» было уделено развитию гражданских и волонтерских инициатив в области экологии, а также экологическому воспитанию и просвещению. Именно правильное воспитание, начиная с раннего возраста, по мнению экспертов, позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества.

По результатам XI Международного экологического форума «Природа без границ» его участники традиционно приняли резолюцию, где обозначили направления дальнейшей работы, направленной на обеспечение экологической безопасности и охраны водных ресурсов, снижение антропогенных факторов воздействия на среду, развитие нормативной базы, развития международного сотрудничества в сфере исследования и прогнозирования изменений состояния окружающей среды и климата.

Участники форума выразили уверенность в том, что практическая реализация рекомендаций станет важным шагом на пути к формированию социально-эколого-экономической платформы для перехода субъектов федерации ДФО на модель опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока России.

"Некоторые говорят, что в прошлом году было более 100 предложений внесено в резолюцию по итогам форума "Природа без границ", и ничего не сделано. А у меня, думаю, резонный вопрос возникает: кто будет делать? Необходимо самим не сидеть, а тоже действовать, в том числе заниматься запросами в различные инстанции", - сказал генеральный директор АНО "Международный центр наилучших природоохранных территорий", национальный координатор проекта ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) в России Владимир Марьев.

"Это очень ценно, что я на этом форуме во Владивостоке увидел столько людей, которые заботятся не только о своих личных проблемах, но и об экологии. Я доволен, что здесь оказался, и намерен приехать вновь. Надеюсь, что на следующем форуме будет представлено больше докладов не только моих российских коллег, но и тех, кто занимается наукой в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", - пояснил почетный профессор, председатель Научно-исследовательской ассоциации «Экология и будущее» (Пусанский национальный университет, Южная Корея) Чон Тхэ-Су.

Вице-президент Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде Виктор Усов предложил представителям власти придать форуму статус федерального мероприятия. «Для этого есть все основания, регион стал основной площадкой для развития мощных проектов ведущих промышленных компаний в АТР. Здесь накоплен колоссальный опыт проведения международных форумов самого высокого уровня. Учитывая трансграничность всех проектов и процессов природопользования, предложение о придаче форуму статуса федерального имеет все основания", – подытожил Усов.

Напомним, форум "Природа без границ" в 2015 году форум проходил при поддержке администрации Приморья, Законодательного собрания Приморского края, Владивостокского университета экономики и сервиса и Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде. Партнером мероприятия выступает экологическая аудиторская компания "ПримЭКОаудит".