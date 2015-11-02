Предприниматели Дальнего Востока назвали главные проблемы развития бизнеса

Эффективности бизнеса мешают отток населения и неразвитость транспортной инфраструктуры

Для улучшения ведения бизнеса на Дальнем Востоке сегодня предпринимаются беспрецедентные меры: создаются территории опережающего развития, запущен проект под названием Свободный порт Владивосток, пишет Деловая газета "Золотой Рог". От этих инициатив ожидают притока инвестиций на российский Дальний Восток. Оценить эффективность этой работы призваны инструменты, реализуемые Агентством стратегических инициатив (АСИ). И если в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионы Дальнего Востока заняли по итогам прошлого года достаточно неплохие места, то мониторинг функционирования в регионе инструментов развития пока дает неоднозначные результаты.

Об этом шла речь на конференции АСИ «Курс на инвестиции», которая прошла на минувшей неделе во Владивостоке.

Контрольная инвестзакупка

«Задача мониторинга - проверить, как функционируют инструменты развития: инвестиционные агентства, региональное законодательство по защите прав инвесторов. Как органы власти придерживаются принципов, которые изложены в инвестиционных стратегиях, - сказал, открывая конференцию, Евгений ПОДШИВАЛОВ, директор департамента по развитию инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. - То есть мониторинг должен наполнить содержанием ту инфраструктуру поддержки инвесторов, которая во многих регионах создавалась с нуля».

Надо сказать, что мониторинг позволяет объективно взглянуть на реальную работу институтов развития, создание которых администрации регионов зачастую ставят себе в заслугу. Однако галочка о создании агентства или корпорации не всегда эквивалентна улучшению инвестиционного климата в регионе. Так, например, в рамках мониторинга по регионам Дальнего Востока не так давно была проведена контрольная закупка, которая показала весьма странные результаты работы инвестиционных агентств. Например, в Приморье потенциальному инвестору, который в рамках контрольной закупки должен был зайти в Приморский край, в Инвестиционном агентстве региона дали примерно такой ответ: «Портфель проектов сформирован, в инвесторах не нуждаемся». Интересно, что на это «инвестчиновникам» скажут краевые власти, которые сегодня буквально разрываются, завлекая в регион бизнес? Как же так: губернатор и его замы чуть ли не ежедневно встречаются с потенциальными инвесторами, расписывая перспективы края и уговаривая их прийти в Приморье, а чиновники, ответственные за прием и оформление инвестпроектов, просто-напросто дают им от ворот поворот?

И такой итог не единичен. Как говорит руководитель Дальневосточного представительства АСИ Ольга КУРИЛОВА, мониторинг инвестагентств по всей стране дал не очень хорошие результаты. И во всех регионах Дальнего Востока очень много вопросов у предпринимателей вызывает работа именно этого института развития.

То есть на Дальнем Востоке этот инструмент, как показывает практика, пока практически не работает. Исключением, по словам Ольги Куриловой, пожалуй, можно считать Магаданскую область. Там, правда, сопровождение инвестиционных проектов по принципу одного окна осуществляет один из отделов администрации региона. Неплохие результаты показывает инвестиционное агентство и в Хабаровске: там агентством сопровождаются три частных инвестиционных проекта на общую сумму инвестиций 2,6 млрд рублей.

Сессия жалоб и предложений

Но обсуждением ситуации с инвестклиматом в регионе встреча дальневосточных предпринимателей и представителей АСИ не ограничилась. Вторая часть конференции была посвящена мозговому штурму, в ходе которого более 100 предпринимателей со всего Дальнего Востока составляли список проблем, которые мешают развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Форсайт-сессия, прошедшая во Владивостоке, стала третьей стратегической сессией по выработке предложений в проект «Новый старт - НПИ 2.0». До этого над проблемами предпринимательства размышляло бизнес-сообщество Москвы и Казани.

Предприниматели разделились на две группы, каждая из которых сделала свой список проблемных точек. Мнение первой группы изложил Сергей МИТРОФАНОВ, вице-президент группы компаний «В-Лазер»:

- Первую угрозу мы сформулировали как низкое качество судебных решений. Прежде всего, речь идет об арбитраже: на наш взгляд, этот институт - один из немногих, достойно работающих в России, - сегодня получил смертельную рану. Наши коллеги из Якутии рассказали о проблеме, которая оказалась актуальной и для других регионов, - это кумовство во власти. Третья очень актуальная для предпринимателей проблема - отток населения с Дальнего Востока. Также среди проблемных точек коллеги обозначили нежелание предпринимателей работать «в белую».

Мнение второй группы озвучили глава Дальневосточного филиала международной аудиторской и консультационной компании EY Алексей ЕРОХИН и директор НОУ "Азиатско-Тихоокеанская школа", руководитель экспертной группы АСИ в Приморском крае Елена НОВИКОВА:

Эта группа сформулировала два списка проблем. Один из них - федерального уровня. К ним отнесли невыгодные условия кредитования и разрыв между законодательством и многочисленными подзаконными актами, выпускаемыми теми или иными ведомствами. Региональных проблем оказалось намного больше. Это и некомфортность городской среды для иностранных партнеров, и несовершенство транспортной инфраструктуры на всем Дальнем Востоке, и низкая доступность газовой инфраструктуры, отрицательный прирост населения, отсутствие долгосрочной мотивации у чиновников на развитие региона (многие представители власти занимают позицию временщика). Недостаточно внятна, по мнению группы, и политика в области управления прибрежной акваторией.

Затем предприниматели Дальнего Востока проголосовали по трем спискам, выявив в итоге наиболее острые проблемы федерального и регионального уровня.

Из больших серьезных угроз федерального уровня, предложенных для голосования, аудитория из дальневосточных предпринимателей самой главной посчитала низкую доступность кредитных и финансовых ресурсов. Стоит отметить, что именно эту угрозу считают главной бизнесмены Москвы и Казани.

Среди федеральных проблем, имеющих особое влияние на инвестклимат в регионе, дальневосточное бизнес-сообщество назвало несоответствие подзаконных актов федеральному законодательству и негативное влияние кумовства на все процессы.

Кроме этого, здесь предприниматели вновь вернулись к теме ухудшения условий кредитования в кризисной ситуации, по мнению предпринимателей, для дальневосточного бизнеса в кризисной ситуации нужны особые финансовые условия.

Список проблем ляжет на стол премьера

Наиболее важной угрозой регионального уровня единодушно была признана проблема оттока населения с Востока страны. На второе место по значимости вышла проблема транспортной инфраструктуры в регионе, на третье - отсутствие долгосрочной мотивации развития региона у региональных чиновников.

Сформированный шорт-лист проблем, мешающих развитию малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке, обязательно войдет в общий отчет АСИ, который уже в ближайшем будущем ляжет на стол премьер-министра России Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Также, как сказал Евгений Подшивалов, на основе отчета будут разработаны дорожные карты, призванные решить наиболее острые проблемы предпринимательства.

«Лучший ответ на санкции - это улучшение условий ведения бизнеса для наших предпринимателей», - заметил в ходе форсайт-сессии заместитель министра экономического развития России Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ. Он, кстати, обратился к предпринимателям с просьбой подумать над тем, как улучшить работу Дальневосточной таможни: «Японские и корейские бизнесмены аккуратно, но недвусмысленно намекают на некачественную работу Дальневосточной таможни. В связи с началом работы проекта СПВ нам бы очень хотелось понять, что именно не так».

«Мы, как команда развития Дальнего Востока, ждем от вас задания в плане развития условий ведения бизнеса, и нам очень важно получить от вас некий приоритет, - сказал заместитель полномочного представителя президента в ДФО Владимир СОЛОДОВ. - На этих болевых точках мы готовы сосредоточиться и прорабатывать их с командой губернаторов. Проблем сегодня действительно много, но когда есть приоритет в их решении - двигаться можно гораздо быстрее».

Фото Александра ХИТРОВА.