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Налоговая накрыла ДВФУ

02 Ноября 2012, 13:55 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября , ZRPRESS. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю обратилась в арбитражный суд с заявлением о взыскании с Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (бывший «Уссурийский государственный педагогический институт») пени по земельному налогу в сумме 148 216, 85 рублей.

Задолженность по пени по земельному налогу числится на лицевых счетах налогоплательщика с 2007 года. В связи с тем, что задолженность с того времени до сих пор осталась не уплаченной, инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением.

Исследовав материалы дела, суд установил, что требования инспекции не подлежат удовлетворению.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ меры, направленные на взыскание налога, пени, штрафа в судебном порядке, должны быть приняты налоговым органом в срок, не превышающий шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налогов. Более того, в случае пропуска срока для взыскания основного долга в судебном порядке налоговый орган также утрачивает право на взыскание пеней, начисленных на указанную задолженность.

В Арбитражный суд Приморского края с заявлением о взыскании задолженности налоговый орган обратился только 19 сентября 2012 года, то есть с явным нарушением шестимесячного срока. Оценив приведенные налоговой инспекцией причины пропуска срока, суд считает их неуважительными. Заявленное ходатайство не подлежит удовлетворению, поскольку инспекция располагала достаточным количеством времени для подготовки и направления в суд заявления о взыскании задолженности. А объективные причины, препятствующие обращению в суд с заявленными требованиями в установленный срок, у инспекции отсутствовали.

Стоит напомнить, что решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд.

По сообщению арбитражного суда Приморского края.

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