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Предприятия при вузах получат госимущество в аренду
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому малые и средние предприятия, созданные при вузах или научных учреждениях, смогут получить в аренду без конкурса и аукциона госимущество, закрепленное за этими организациями.
Соответствующие изменения внесены в законы «О защите конкуренции» и «О науке и государственной научно-технической политике».
Документ касается договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за вузами, являющимися бюджетными или автономными образовательными и научными учреждениями. Порядок и условия заключения этих договоров определит правительство РФ.
Согласно поправкам, арендаторами помещений должны быть хозобщества - субъекты малого и среднего предпринимательства, учрежденные высшими учебными заведениями или научными учреждениями. Хозобщества должны работать в сфере практического применения результатов интеллектуальной деятельности, права на использование которых внесены в качестве вклада в их уставный капитал.
В договоре аренды также должен быть установлен запрет на сдачу предоставленного имущества в субаренду.
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