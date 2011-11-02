Предприятия при вузах получат госимущество в аренду

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому малые и средние предприятия, созданные при вузах или научных учреждениях, смогут получить в аренду без конкурса и аукциона госимущество, закрепленное за этими организациями.

Соответствующие изменения внесены в законы «О защите конкуренции» и «О науке и государственной научно-технической политике».

Документ касается договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за вузами, являющимися бюджетными или автономными образовательными и научными учреждениями. Порядок и условия заключения этих договоров определит правительство РФ.

Согласно поправкам, арендаторами помещений должны быть хозобщества - субъекты малого и среднего предпринимательства, учрежденные высшими учебными заведениями или научными учреждениями. Хозобщества должны работать в сфере практического применения результатов интеллектуальной деятельности, права на использование которых внесены в качестве вклада в их уставный капитал.

В договоре аренды также должен быть установлен запрет на сдачу предоставленного имущества в субаренду.