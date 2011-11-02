Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Работоспособность большинства россиян зависит от перемен погоды
Самочувствие большинства россиян зависит от перемен погоды, - показал опрос, проведённый ИЦ портала SuperJob.ru. "Меняется настроение"; "Падает работоспособность"; "Когда низкое давление - хочется спать", - так реагируют на перемены погоды 35% наших соотечественников, ответивших на поставленный вопрос утвердительно.
Женщины больше подвержены влиянию метеоусловий на самочувствие и работоспособность (39% против 30% среди мужчин). Чем старше респонденты, тем они чувствительнее к погодным изменениям: среди молодёжи до 20 лет таких 30%, а среди тех, кому за 50, - уже 40%. Иногда реагируют на перемены погоды 39% россиян. По их словам, самочувствие ухудшается прежде всего от нехватки солнечного света, обычно это происходит зимой.
Что же касается работоспособности, то здесь мнения опрошенных разошлись. Одни отмечают, что "приятнее и жить и работать, когда светит солнце", других же, напротив, "ясный день с солнышком сбивает с пути истинного", поэтому работать они предпочитают в пасмурные дни, когда "не хочется выходить из помещения" и "есть возможность взбодриться чашечкой горячего кофе". Погода никак не влияет на самочувствие и работоспособность 23% участников опроса. Среди этих счастливчиков треть мужчин и только 15% женщин.
Новости тематики
- Сахалин отказывается от привлечения трудовых мигрантов
- АК "АЛРОСА" обеспечит работой 598 якутян на Верхне-Мунском месторождении
- В Республики Саха в горнодобывающем секторе высвободится более 2000 рабочих мест для якутян
- Рынок труда Дальнего Востока остро нуждается в работниках
- Агентство по развитию человеческого капитала в ДФО оказывает поддержку при переезде
- Большая энергостройка объявляет кадровый набор
- Зарплатам на Дальнем Востоке прогнозируют рост
- Кризис не отразился на инженерах
- Дальний Восток продолжает терять кадры
- Кадры для Дальнего Востока будут искать на Северном Кавказе
Новости раздела
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела