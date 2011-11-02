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Работоспособность большинства россиян зависит от перемен погоды

02 Ноября 2011, 01:39 | Дальний Восток

Самочувствие большинства россиян зависит от перемен погоды, - показал опрос, проведённый ИЦ портала SuperJob.ru. "Меняется настроение"; "Падает работоспособность"; "Когда низкое давление - хочется спать", - так реагируют на перемены погоды 35% наших соотечественников, ответивших на поставленный вопрос утвердительно.

Женщины больше подвержены влиянию метеоусловий на самочувствие и работоспособность (39% против 30% среди мужчин). Чем старше респонденты, тем они чувствительнее к погодным изменениям: среди молодёжи до 20 лет таких 30%, а среди тех, кому за 50, - уже 40%. Иногда реагируют на перемены погоды 39% россиян. По их словам, самочувствие ухудшается прежде всего от нехватки солнечного света, обычно это происходит зимой.

Что же касается работоспособности, то здесь мнения опрошенных разошлись. Одни отмечают, что "приятнее и жить и работать, когда светит солнце", других же, напротив, "ясный день с солнышком сбивает с пути истинного", поэтому работать они предпочитают в пасмурные дни, когда "не хочется выходить из помещения" и "есть возможность взбодриться чашечкой горячего кофе". Погода никак не влияет на самочувствие и работоспособность 23% участников опроса. Среди этих счастливчиков треть мужчин и только 15% женщин.

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