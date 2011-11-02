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В России усиливают репрессии против свободных профсоюзов
В отличии от "карманных" профсоюзов, которые часто фигурируют в числе подписантов так называемых трехсторонних договоров, независимые профсоюзы в России постоянно сталкиваются с репрессиями со стороны работодателей и государства. Об этом говорится в докладе Института глобализации и социальных движений (ИГСО) "Репрессии против свободных профсоюзов": притеснения рабочих-активистов носят как формально законный, так и откровенно противозаконный характер, включая избиения и убийства членов профсоюзов.
В условиях постепенно происходящего в стране подъема рабочего движения такое положение может вскоре привести к исчезновению из обихода понятия "социальное партнерство".
В отношении притеснения свободных профсоюзов широко применяются существующее законодательство о забастовках и Трудовой кодекс РФ. Ни одна забастовка не была признана законной в 2007 году.
В ходе забастовочных действий обычным делом является использование против рабочих службы охраны, милиции, ОМОНа, а также прокуратуры. "В трудовых конфликтах государство встает на сторону работодателей, предоставляя всевозможную силовую поддержку",- говорит Борис КАГАРЛИЦКИЙ, директор ИГСО и глава экспертной группы по подготовке Доклада, сообщает сайт Rokf.Ru.
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