Дальневосточный газ прорвал санкции

Конференция «Нефть и газ Сахалина-2018» прошла на волне оптимизма

В Южно-Сахалинске на прошлой неделе вновь собирались эксперты мирового уровня, руководители компаний и чиновники, чтобы обсудить состояние дел в нефтегазовой отрасли островного региона - более 60О человек приняла 22-я международная конференция «Нефть и газ Сахалина- 2018». На конференции работал и корреспондент «Золотого Рога».

Организаторы конференции - Институт Адама Смита (Лондон) традиционно обеспечили высокий уровень экспертов: своим мнением о перспективах развития отрасли делились топ-менеджеры ведущих операторов нефтегазовых проектов Сахалина, крупнейших компаний-подрядчиков. О том, что к сахалинским проектам приковано внимание стран-соседей свидетельствовало и присутствие на конференции дипломатического корпуса, чиновников и представителей крупнейших энергетических компаний из Японии, Китая, Республики Корея, Индии. Именно здесь - основные потребители нефти и газа, добываемых на сахалинском шельфе. От растущих потребностей, от расклада энергетического баланса этих стран во много зависят перспективы развития нефтегазовой отрасли на востоке России.

Вокруг - рынок

По словам председателя комитета по энергетике Государственной Думы Павла ЗАВАЛЬНОГО, и с этим мнением согласились многие эксперты, Россия может претендовать в ближайшие годы на то, чтобы занять на растущем в мире спросе на СПГ нишу в 100 млрд куб. м. Доля газа в энергетических балансах растет и этот тренд будет продолжаться. Только в азиатских странах спрос за последние три года увеличился в 2,5 раза. И основным локомотивом, определяющим и спрос, и ценовую политику, остается Китай, который активно наращивает долю голубого топлива, делая ставку одновременно и на трубопроводный газ (строительство «Силы Сибири-2» - западного трубопровода через Алтай - будет ускорено), так и на СПГ.

Карты раскрыл заместитель генерального директора департамента исследования стратегий CNPC Жен Ванг. Новая индустриальная революция в Китае базируется в том числе и на оптимизации энергетического баланса, в котором основная роль будет отводиться низкоуглеродному сырью – нефти и газу. Только за прошлый год доля газа выросла на 7,4%. И если в 2017 году объем потребления составил 237 млрд куб. м., то уже к 2030-му эта цифра составит 520 млрд куб. м. Страна активно инвестирует в развитие газовой инфраструктуры ( это признано приоритетом) – в строительство газопроводов, подземных хранилищ (сегодняшние могут обеспечить только 3% от годового объема потребления). Наряду с этим не менее активно увеличивает внутренние запасы. Уже сегодня в стране построено 18 терминалов по приему СПГ, и наиболее крупные контракты, дающие стабильную уверенность для российских производителей - здесь. Однако, как подчеркнул руководитель Центра исследований в области энергетической политики Высшей школы экономики Виталий ЕРМАКОВ, поддержит ли Китай сегодняшние темпы роста спроса – не является чисто экономическим вопросом, это - вопрос и политики. Развернувшиеся торговые войны КНР и США формируют новую среду, которая меняет геоэкономический баланс и создает определенную напряженность.

Япония сегодня формирует 30% спроса на СПГ, рассказал генеральный директор департамента природных ресурсов и топлива Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Рио МАНАКИ. И это - самый открытый рынок, где все конкурируют со всеми. Индия планирует выйти на третье место в мире по объемам потребления СПГ. По словам г-на Саркара, директора по стратегии ONGC Videsh Ltd., эта страна планирует к 2025 году удвоить спрос на СПГ.

На этом фоне только представитель Республики Корея сообщил, что в стране не ожидают быстрого роста спроса на СПГ, хотя и здесь, вслед за Японией, взяли курс на снижение атомной генерации после сильного землетрясения в 2016 году. При этом в перспективе этот рынок также открывает возможности для российских поставщиков. В 2024 году истекают долгосрочные контракты с Катаром и Оманом, к этому времени правительство Кореи примет решение о том, будет ли этот рынок открыт для широкого круга поставщиков. Республика Корея в этом году уже заключила соглашение на поставки с завода «Ямал-СПГ». «Несмотря на сильное давление США»,- подчеркнул представитель этой страны. Одним из аргументов в пользу сотрудничества с Россией в этой теме являются большие проблемы в судостроительной отрасли страны, для которой российские заказчики в последние десятилетия были особо значимы. В сложные времена нужно исходить из собственных интересов.

Проекты в ряд

Итак, российские проекты СПГ. В конце прошлого года на рынок вышел крупнейший производитель сжиженного газа завод «Ямал-СПГ», для которого азиатский потребитель будет одним из приоритетных. В Петропавловске-Камчатском в ближайшее время начнется строительство перегрузочного терминала, что позволит снизить затраты на транспортировку продукции, которая поставляется Северным морским путем, конечным потребителям. И этот производитель СПГ в значительной степени выступает конкурентом для сахалинцев, которые уже несколько лет обсуждают два новых проекта, но пока так и не сдвинулись с ними в практическую плоскость. Это строительство третьей очереди завода СПГ в Пригородном (проект «Сахалин-2) и «Дальневосточный СПГ» в Де-Кастри (проект «Сахалин-1»).

Примечательно, что на этот раз о «Дальневосточном СПГ» на конференции речи практически не шло, хотя инициаторы «Роснефти» и Exxon Mobil от проекта пока не отказываются. Работа над ним ведется с февраля 2013 г. - уже пять лет. Все эти годы консорциуму «Эксон Нефтегаз Лимитед» (по 30% – у Exxon Mobil и японской Sodeco, по 20% – у «Роснефти» и индийской ONGC) не удается «разойтись» с оператором проекта «Сахалин-2» - Sakhalin Energy в вопросе об обмене газом. Пока не имеет решения и вопрос строительства «Роснефтью» дополнительного трубопровода, поскольку компания не может получить доступ к Транссахалинской трубопроводной системе, которая была возведена акционерами проекта «Сахалин-2» для поставок газа на первый в России СПГ-завод в Пригородном.

Подвисает по времени и проект третьей нитки Пригородного СПГ. Как было сказано на конференции, на сегодняшний день проект прошел государственную экспертизу, но окончательное решение о строительстве будет принято лишь в первом квартале следующего года. К торможению проектов привели и санкции. Так, в августе 2015 г. Бюро промышленности и безопасности Минторга США наложило запрет на поставку оборудования для Южно-Киринского месторождения проекта «Сахалин-3», которое должно было стать ресурсной базой для третьей очереди СПГ-завода «Сахалина-2». Приступить к освоению этого месторождения невозможно без использования подводных добычных комплексов, которые производят норвежская Aker и американские Cameron, GE Subsea и FMC Technologies.

Минпромторг и «Газпром» сегодня усиленно работают над созданием собственного высокотехнологичного оборудования, и, как сказал Павел Завальный, мы первые в космос полетели, поэтому не надо сомневаться - создадим и эти комплексы. Вообще, по его словам, санкции сильно подстегнули импортозамещение в отрасли, и мы уже в ближайшие годы во многих сферах нефтегазодобычи сможем обходиться собственными технологиями и оборудованием. Так, планируется, что четвертая очередь завода «Ямал СПГ» будет на практически полностью построена уже российском оборудовании. Принципиальная важность этой темы продиктована и планами разработки арктического шельфа.

Нем временем Sakhalin Energy в этом году завершает строительство дожимной станции в Ногликах, которая является важнейшей частью будущего проекта третьей нитки СПГ в Пригородном.

В этом ряду сбывшимся пока выступает только проект минизавода по производству СПГ, который начинает работать в пригороде Южно-Сахалинска. Его символически запустили с площадки ВЭФ. Предполагается, что он станет подспорьем в вопросах газификации самого Сахалина, позволит довести газ в те населенные пункты, к которым строить газопроводы невыгодно. СПГ с этого завода может стать ресурсом для перевода на газомоторное топливо регионального транспорта, а в перспективе - и рыболовецкого флота. Но инфраструктура для этого - только в проектах, а те небольшие объемы, которые будет производить завод, также могут отправиться на экспорт.

Нужен новый план

По словам помощника руководителя Администрации президента РФ Кирилла МОЛОДЦОВА, в настоящее время в России идет окончательная доработка развития схемы газовой отрасли России. Новое звучание получит и реализуемая в настоящее время Восточная газовая программа, с которой правительство пытается заглянуть на горизонт 2025 года, и дальше – до 2050 года. Стоит задача максимально реализовать экспортный потенциал нефтегазовых проектов Востока России, вписав их в мировую конъюнктуру этого рынка.

Но не менее актуальным вопросом остается и удовлетворение внутреннего спроса. В этом смысле не только федеральный центр, но и региональные администрации должны тщательно взвесить свои потребности в голубом топливе, актуализировать свои топливные балансы. Об этом говорил Павел Завальный. И, добавим, эти потребности отстаивать. Чтобы нефтегазовые компании в своем стремлении заработать на импорте не отодвигали на второй план региональные потребности.

Эти мысли возникают, когда слышишь о планах строительства газопровода с Сахалина в Китай. Этот проект широко обсуждался накануне Восточного экономического форума, и даже было некое ожидание сенсации – заключения соглашения о подобном проекте. Она не состоялась. Но могла бы. При том, что уже сегодня резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток получают отказы в подключении к газу. А энергетики высказывают опасения о будущей ресурсной базе для переведенного на газ большого энергетического хозяйства. В 2025 году заканчивается договор с консорциумом «Сахалин-1», заключенный еще во времена губернаторства Виктора ИШАЕВА на поставки газа для Хабаровского края. Эксперты говорят о том, что и объем газа, который поступает в регион по роялти, также задействован на пределе.

Является ли Дальний Восток приоритетом для российских нефтегазовых гигантов? Они утверждают, что «да». Так ли на самом деле?

Досье "Золотого Рога": В 2018 году исполнилось 90 лет с начала добычи нефти на Сахалине. Этот год стал юбилейным для еще целого ряда проектов, которые вывели область на передовые рубежи азиатского рынка. Так, доля сахалинского СПГ уже составляет 9% в азиатском регионе, этот показатель достигнут за десять лет работы в пос. Пригородном первого российского предприятия по сжижению газа. И именно СПГ будет и дальше основной «валютой» островного региона. Вокруг этой темы главным образом и шел разговор на конференции.

На фото: Участников конференции приветствует еще губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Фото пресс-службы администрации Сахалинской области.