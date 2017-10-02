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Богатства КНДР уже "попилены" между Китаем, Европой и Японией
Природные ресурсы на $2,79 трлн Северной Кореи успешно осваивают зарубежные компании
В разработке природных ресурсов КНДР, которые оцениваются в $2,79 трлн, доминируют китайские компании, говорится в докладе Korea Resources Corp. Объем природного сырья в КНДР в 14 раз превышает залежи ископаемых в Южной Корее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Неосвоенные минеральные ресурсы Северной Кореи в 14 раз превышают запасы природного сырья в Южной Корее и оцениваются примерно в $2,79 трлн, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад экспертов Korea Resources Corp.
В докладе говорится, что Пхеньян уже подписал 38 контрактов с иностранными компаниями на добычу полезных ископаемых: от золота и серебра до угля. При этом отмечается, что 33 контракта заключены с китайскими компаниями. Французским фирмам досталось два контракта, швейцарским один, остальные получили японские фирмы.
При этом в докладе уточняется, что все десять долгосрочных контрактов, заключенных на срок от десяти до 50 лет, достались китайским компаниям.
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