Богатства КНДР уже "попилены" между Китаем, Европой и Японией

Природные ресурсы на $2,79 трлн Северной Кореи успешно осваивают зарубежные компании

В разработке природных ресурсов КНДР, которые оцениваются в $2,79 трлн, доминируют китайские компании, говорится в докладе Korea Resources Corp. Объем природного сырья в КНДР в 14 раз превышает залежи ископаемых в Южной Корее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Неосвоенные минеральные ресурсы Северной Кореи в 14 раз превышают запасы природного сырья в Южной Корее и оцениваются примерно в $2,79 трлн, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад экспертов Korea Resources Corp.

В докладе говорится, что Пхеньян уже подписал 38 контрактов с иностранными компаниями на добычу полезных ископаемых: от золота и серебра до угля. При этом отмечается, что 33 контракта заключены с китайскими компаниями. Французским фирмам досталось два контракта, швейцарским один, остальные получили японские фирмы.

При этом в докладе уточняется, что все десять долгосрочных контрактов, заключенных на срок от десяти до 50 лет, достались китайским компаниям.