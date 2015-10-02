Книгоиздание на Дальнем Востоке все еще живо и число книжных энтузиастов не убавляется

Это показала 18-я Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный Двор - 2015» во Владивостоке

Много книг хороших и разных - этот тренд выставки-ярмарки «Печатный Двор» сохраняется уже несколько лет. Продолжила его и 18-я Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный Двор - 2015», работавшая на прошлой неделе на площадке научной библиотеки ДВФУ. Ее главным организатором уже много лет выступает Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- Мы пытаемся его сохранить, несмотря на то что вступили в год кризиса, - заметил на церемонии открытия директор Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького Александр БРЮХАНОВ. - Наш «Печатный Двор» по-прежнему размещается на научной площадке федерального университета и ему по-прежнему, как и в прошлом году, здесь тесно. Но мы не испытываем неловкости от этой тесноты, потому что во Владивосток съезжаются те, кого мы хотим видеть, кто за эти 18 лет стал другом «Печатного Двора». Это люди, которых объединяет общее желание утвердить книгу как высочайшую ценность нашей духовной культуры, сделать ее главным символом нынешнего года, который объявлен Годом литературы в Российской Федерации.

Краеведческий аспект

И это действительно так, в Год литературы во Владивосток приехали, чтобы поделиться новостями из книжного мира своих территорий, более 70 издающих организаций. Выставка-ярмарка определила и другие тренды книгоиздательской отрасли: издателей региона по-прежнему волнует краеведческий аспект. Издания исторического характера, мемуаристика были широко представлены на стендах участников «Печатного Двора».

Как рассказал директор и главный редактор издательства «Новая книга» (г. Петропавловск-Камчатский) Александр СМЫШЛЯЕВ, в числе их новинок «Популярная история Камчатки» (с древнейших времен до 1917 года), первая книга из будущего трехтомника, книга известного историка, краеведа, прозаика Валентина ПУСТОВИТА «Тайна истории Камчатки», другие издания, посвященные в том числе отражению англо-французкого десанта от берегов Камчатки в 1854 году, а также 275-летию города Петропавловска-Камчатского.

Традиционный участник «Печатного Двора» «Амурская ярмарка» на этот раз привезла книгу энциклопедического плана: «Георгиевские кавалеры Приамурья. Средина XIX - начало XX века, - рассказала «ЗР» заместитель директора ЗАО «Амурская ярмарка» Татьяна ТЕЛЮК. - Мы собрали воедино офицерский и нижний состав - всех, кто получил георгиевские знаки отличия».

Три проекта, посвященных 70-летию Победы и окончанию Второй мировой войны, представило издательство «Русский остров».

- Это большой альбом «Сражаясь за Родину. Приморцы в Великой Отечественной войне», над которым мы работали 15 лет, - рассказал директор издательства Александр ЯКОВЕЦ. - В нем отражены боевой путь всех воинских частей, которые ушли на фронт из Приморья, и наиболее яркие подвиги наших земляков. Интересный проект состоялся благодаря сотрудничеству издательства «Русский остров» с Хэйлунцзянской издательской корпорацией (г. Харбин), посвященный 70-летию победы в антияпонской войне китайского народа и освободительного выступления Советской армии на северо-востоке Китая. Презентация его прошла в рамках выставки. Значительной работой для нас стала и «Книга памяти Тихоокеанского флота», в которой названы тихоокеанцы, погибшие при освобождении Кореи, Сахалина, Курил.

Историю государства в государстве - «Дальстроя» - повествуют книги магаданского издательства «Охотник», но директор издательства Павел ЖДАНОВ убежден, что они рассказывают не просто историю Колымы, но историю России. И благодаря таким изданиям она получается многогранной и объективной, рождается яркая картина жизни страны и восприятия этой жизни конкретными людьми.

Власть присматривается

Еще одним трендом, характерным для книгоиздательской отрасли, можно назвать если не кардинальный, то по меньшей мере частичный поворот региональных властей к издателям и литераторам. Далеко не везде и не в том объеме, как ожидалось при объявлении текущего года Годом литературы в России, но все же…

Так, патриотические книги издательства «Русский остров» увидели свет при содействии администрации Приморского края, гранты администрации города Владивостока, разыгранные в канун Дня города, помогли выходу книги стихов «В городе моей мечты» Татьяны ПРУДКОГЛЯД, другим авторам.

Сборник рассказов Александра МАЛИКОВА из Благовещенска «Острое чувство. Амурские рассказы» получил премию губернатора в области литературы и искусства за 2015 год, а управление культуры города Благовещенска поддержало в Год литературы издание нескольких достойных книг. Более того, управление культуры города Благовещенска организовало круглый стол по перспективам развития книгоиздания и выставку краеведческих изданий, так что подвижки на уровне города есть, и книжные люди надеются, что они не закончатся с окончанием Года литературы.

К частным книгоиздателям отношение власти по-прежнему как бы стороннее, выразила общее мнение Татьяна Телюк. А другие издатели добавили: - проекты, получившие ту или иную господдержку, проекты выстраданные, выхоженные, выпестованные. Сколько приходится пройти кабинетов в поисках финансовой поддержки, знают только они.

Меценаты и подвижники

Правда, со свойственным издателям оптимизмом они убеждены, что если проект стоящий, то деньги на издание найти можно. Книги, представленные на стендах, - тому подтверждение, инвесторов на них привлечь удалось.

Но если средств найти не получается, то инвесторами все чаще выступают сами издатели. И это еще один тренд, характерный сегодня для отрасли. Его достаточно точно прокомментировал президент холдинговой компании «Новая книга» Станислав КОЖАН.

«Наша частная компания сочетает в себе книготорговую и книгоиздательскую деятельность, это очень удобно для бизнеса. В общем товарообороте книга сейчас составляет 50-51 процент, и число экземпляров на полках все-таки сокращается, что, конечно, огорчает. Но за счет других форм торговли мы поддерживаем книгу, - делится опытом Станислав Кожан. - И если видим, что проект стоящий, то инвестируем в издание и собственные средства, понимая, что они окупятся не скоро.

Если, например, я вложил миллион рублей инвестиций в книгу, то средства верну и получу какую-то прибыль только через 3-4 года. А если я вкладываю в канцелярские товары, то я обернусь 2-3 раза в год. Но мы понимаем, что именно книга - наше лицо. Мы уникальный край, к которому есть интерес во всем мире, и мы стараемся удовлетворить этот интерес достойнными изданиями, так что процентов 80 всех наших издательских проектов осуществляется на средства холдинга», - объясняет свой подход руководитель. И он в той или иной степени характерен для его коллег из других регионов.

Кстати говоря, именно в этом профессиональном разговоре, в общении с издателями всего Дальнего Востока и Москвы, хорошо организованном и выстроенном в теплой товарищеской атмосфере, участники выставки-ярмарки видят главный плюс «Печатного Двора». Впрочем, некоторые с досадой заметили, что плюс же превращается в минус - недостаточное общение с читателями, малая проходимость и кулуарность площадки научной библиотеки ДВФУ.

«Печатный Двор», как всегда, определил победителей в конкурсе «Лучшая книга года». Как рассказала исполнительный директор Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный Двор» Наталья КУЗЬМИНА, в этом году на конкурс было заявлено 270 изданий. Заслуженные награды были вручены в шести номинациях.

«Ваша работа заслуживает колоссального уважения»

По достоинству оценил собранные под крышей научной библиотеки книжные богатства председатель Законодательного Собрания Приморского края, председатель Общественного комитета содействия развитию библиотек края Виктор Горчаков.

- Ваша работа, ваше подвижничество в условиях напора электронных информационных технологий в настоящее время заслуживают колоссального уважения, - подчеркнул Виктор Васильевич. - Это подтверждают те книги, которые выставлены здесь, их оформление, мастерство, профессионализм издателей. Было бы прекрасно, чтобы эти книги держали в руках читатели, жители Дальнего Востока. Да услышат они ваш голос!

Спикер приморского парламента подчеркнул важность выставки, подвижничество всех, кто занимается книгоиздательской деятельностью в сегодняшнее непростое время, заметив, что благодаря их работе все более укрепляются связи между территориями Дальнего Востока.