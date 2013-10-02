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Ущерб энергетике Дальнего Востока от наводнения уже превысил 570 млн рублей

02 Октября 2013, 20:48 | Дальний Восток

Холдинг "РАО ЭС Востока" продолжает подсчитывать ущерб, связанный с ликвидацией последствий самого масштабного и разрушительного наводнения на территории Дальнего Востока.

Предприятия холдинга уже потратили порядка 80 млн рублей на аварийно-восстановительные работы и защиту энергообъектов.

В целом в зону подтопления попали 341 высоковольтная линия электропередач, 12 966 опор, 13 электроподстанций.

В части генерации наибольшему риску были подвержены Хабаровская ТЭЦ -2 (г. Хабаровск) и Комсомольская ТЭЦ-2 (г. Комсомольск-на-Амуре). Основной объем восстановительных работ будет выполнен ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) и ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК).

На устранение всех последствий паводка ДГК  предварительно потребуется 415 млн рублей. Из них 50 млн рублей компания потратила на защиту теплоэлектростанций Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. Помимо этого компания понесла дополнительные затраты на топливо для Благовещенской ТЭЦ в размере 22,5 млн рублей: из-за подтопления Ерковецкого угольного разреза в Амурской области ДГК была вынуждена увеличить поставки угля с разрезов Сибири и Забайкалья.

На полное восстановление оборудования ДРСКнеобходимо более 150 млн рублей. Из низ 28 млн компания уже потратила на защиту энергообъектов и аварийно-восстановительные работы в ходе прохождения паводка. Кроме того, в результате отключения энергоснабжения потребителей, попавших в зону паводка, компания понесла еще 15,4 млн рублей убытков, связанных с недоотпуском электроэнергии.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: ущерб  наводнение  энергетика 



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