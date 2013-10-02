СГ "СОГАЗ" направит на выплаты пострадавшим от наводнения более 1,3 млрд рублей

В основном выплаты будут произведены за поврежденные объекты железной дороги, электрических сетей, транспортировки газа, а также нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Комсомольске-на-Амуре.

"Это не полная сумма, заявления об ущербе еще поступают. В некоторых местах еще не сошла вода, и определение ущерба еще предстоит", - сообщил заместитель председателя правления Страховой группы СОГАЗ Николай ГАЛУШИН на встрече с журналистами во Владивостоке.

Менеджер "СОГАЗа" отметил, что сегодня большинство граждан в случае стихийных бедствий больше надеется на господдержку, а не на страховые выплаты. Так, на Дальнем Востоке при населении 6,4 млн человек было заключено всего 164 тыс. договоров страхования имущества.

СГ "СОГАЗ" к 2016 году намерена увеличить сборы в Хабаровском крае более чем в 2 раза - до 500 млн рублей. риоритетным направлением будет развитие розничного страхования через прямые и агентские продажи. Долю розницы в портфеле планируется увеличить с 12% до 17%, отметил он.

Предполагается также расширение бизнеса за счет компаний-партнеров: банков, лизинговых компаний, автодилеров. Это направление к 2016 году должно дать двукратный рост.

В Приморье СГ "СОГАЗ" в течение четырех лет намерена увеличить долю своего присутствия на страховом рынке до 15%.

В настоящее время СОГАЗ занимает четвертое место на региональном рынке страхования Приморья, являясь лидером в таких видах, как добровольное автострахование и ответственность за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг.

"СОГАЗ" проявляет интерес к участию в страховании крупных инвестиционных проектов, таких, как строительство "Газпромом" завода по сжижению природного газа в Хасанском районе, нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" под Находкой, создания интегрированной развлекательной зоны "Приморье" в бухте Муравьиная под Владивостоком, развития автосборочного производства во Владивостоке.

Страховая группа "СОГАЗ" включает компании ОАО "СОГАЗ", ООО СК "СОГАЗ-Агро", ОАО СК "СОГАЗ-Мед", ООО СК "СОГАЗ-Жизнь", SOVAG (Германия), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), Международный медицинский центр "СОГАЗ", компанию по управлению активами ЗАО "Лидер" и сервисную медицинскую компанию ООО "Газпроммедсервис". Региональная сеть группы включает более 600 подразделений и офисов продаж по всей России.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.