КнААПО станет филиалом «Сухого»

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) переведет на единую акцию три основных актива ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» - ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» (КнААПО), ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова» (НАПО) и ОАО «ОКБ Сухого». Гражданских проектов реорганизация не коснется, военному же производству она должна помочь привлекать финансирование.

Акционеры КнААПО на внеочередном собрании уже одобрили реорганизацию АО в форме присоединения, утвердили договор о присоединении и передаточный акт.

Сейчас КнААПО, НАПО и ОКБ Сухого являются дочерними предприятиями «Компании «Сухой». «Сухому» принадлежит по 74,5% акций КнААПО и НАПО (остальными акциями напрямую владеет ОАК) и 50% ОКБ Сухого.

Все три предприятия задействованы в основном в программах производства военной техники, при этом КнААПО и НАПО являются одними из основных производственных площадок ОАК. В Комсомольске-на-Амуре выпускают истребители семейства Су-27, Су-30, Су-35, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), а также гражданский самолет Sukhoi Superjet-100. НАПО производит Су-34, ОКБ Сухого ведет опытно-конструкторские разработки самолетов.

Производство гражданских самолетов под перевод на единую акцию не попадает. ЗАО «Гражданские самолеты Сухого (ГСС)», которое выпускает Sukhoi Superjet, по-прежнему останется дочерним обществом «Компании «Сухой» (владеет 75% акций ГСС).

По сведениям «ЗР», после реорганизации заводы будут работать как филиалы «Компании «Сухой».

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

