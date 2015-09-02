Дальневосточные рыбаки могут сыграть в процессе импортозамещения главную роль

Несмотря на накал эмоций, X Конгресс рыбаков показал, что дальневосточные рыбаки пока не готовы консолидироваться для выработки общей позиции по историческому принципу распределения квот, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Во Владивостоке завершил работу международный конгресс рыбаков. Тема пленарного заседания конгресса рыбаков была заявлена как «Государственное регулирование использования водных биоресурсов: опыт, проблемы, пути совершенствования», и именно будущее распределение долей квот было основным вопросом повестки.

Во Владивосток прибыли глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, его заместитель Петр САВЧУК, а также руководитель рабочей группы, подготавливающей доклад на президиум государственного совета, губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.

Заглянуть за горизонт

По словам руководителя рабочей группы, который выступил на открытии с докладом, для рыбаков необходимо создать горизонт планирования, чтобы предприятия могли решить те задачи, которые ставит перед ними государство, в частности строительство флота, развитие переработки и обеспечение продовольственной безопасности.

На практике это означает, что компании должны вложиться частью прибыли в смежные производства или в те этапы развития бизнеса, в которые сегодня у предпринимателя нет мотивации инвестировать свободные средства. При выполнении этих вложений в собственный бизнес, отрасль будет инвестировать порядка 150 млрд рублей, а за 25 лет (на столько планируется закрепить доли квот) – 750 млрд рублей. Добавленная стоимость, по словам Олега Кожемяко, сформирует около 500 млрд рублей ВВП. В бюджеты всех уровней будет выплачено порядка 300 млрд рублей налогов. Валютная выручка составит около $70 млрд.

Однако это предложение оставляет больше вопросов, чем ответов. Возможно, поэтому первым оппонентом сахалинского губернатора стал Илья Шестаков. Замминистра сельского хозяйства подчеркнул, что долгосрочное закрепление квот вместе с другими законодательными инициативами обеспечило рост уловов, сокращение ННН-промысла, укрепило финансовую устойчивость предприятий, увеличило инвестиционный потенциал отрасли. То есть сегодняшние 10-летние квоты и есть тот долгосрочный горизонт планирования, к которому призывает Олег Кожемяко. При этом никто не мешал рыбакам заниматься инвестированием в собственный бизнес последние годы.

Дорогой «четвертак»

Несмотря на всю привлекательность принципов модернизации исторического принципа «по-сахалински», позиция Росрыболовства более обоснованна и логична. Невозможно более не замечать растущей сырьевой направленности отечественного рыбного экспорта, сравнительно низкой экономической отдачи с выловленной тонны ВБР, недостаточно высоких темпов обновления береговой рыбоперерабатывающей инфраструктуры и старения рыбопромыслового флота.

«Очень низкий в процентном выражении объем инвестиций в рыбохозяйственный комплекс. Ниже, чем во многих других отраслях, даже в сельском хозяйстве», – заявил руководитель Росрыболовства. Он вновь сослался на то, что рыбная отрасль дает налоговых поступлений меньше, чем на нее тратит федеральный бюджет. Руководитель Росрыболовства считает, что «квоты господдержки» не будут ущемлять развитие предприятий.

Эти две различные «концепции» чиновников по выполнению государственных задач по развитию отрасли рыбацкое сообщество пока не в силах даже правильно «осмыслить». Стопроцентное единство есть только в 25-летнем сроке закрепления квот. А если оглянуться на возникновение «четвертака», то вспомнится съезд рыбаков, на котором один из рыбацких «энтузиастов» решил теоретически узнать реакцию власти внесением этого рационального предложения. Записанный в решение съезда, этот весьма «солидный» срок закрепления пока государственные структуры не «оспаривают». Зато есть полное отрицание всякого государственного новаторства.

Так, глава компании «Магаданрыба» Руслан ТЕЛЕНКОВ считает, что его главная задача, как государственного ресурса получателя, - наиболее эффективно добыть выданный ему биоресурс, при этом по возможности сократить количество рабочих рук, заменив их технологической модернизацией. Бизнесмен уверен, что свобода рынка подразумевает максимальную прибыль от реализации на любые рынки и отсутствие любых социальных обременений.

Слезам по-прежнему не верят

Подобный категоричный запал против инициатив государства поддерживают многие рыбаки. В своих выступлениях некоторые договорились до того, что стали предлагать ввести для них новые налоговые льготы.

«У наших рыбаков низкая зарплата, - сокрушался генеральный директор ЗАО «РК «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. - Нам нужны особые преференции от государства, нужно подумать о льготах для тех, кто добывает рыбу (краб, треска, палтус - прим. автора). Мы не можем найти себе работников, никто не хочет к нам идти работать. Государство могло бы освободить наш плавсостав от НДФЛ».

Жалобы на «бедность» таких вот рыбопромышленников уже не воспринимают даже их коллеги. Бизнес осознает, что ему будет тяжело добиться «неприкасаемости» к устоявшейся системе доступа к биоресурсам, если даже рыболовецкий колхоз «Восток-1», добывающий валютоемкие объекты, не считает нужным «инвестировать» деньги в собственный кадровый потенциал. Вместо этого он предпочитает нарушить российское законодательство, «завезти» к себе на суда индонезийских моряков. Безусловно, собственник бизнеса может быть доволен таким эффективным менеджером и системой корпоративных ценностей. Государственные регуляторы - вряд ли.

Если отдельным рыбакам не хватает прозорливости заглянуть на 5 -10 лет вперед, за них это сделают чиновники. Вопрос, как это отразится на бизнесе.

В целом, главный бизнес-актив - «исторический принцип» - ни одно ведомство не собирается ликвидировать как «основу» наделения ресурсами. Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ считает, что «история промысла», привязанная к распределению ресурса, имеет не только положительные результаты, но и минусы, превратившиеся «в негативные тренды, ограничивающие развитие отрасли». Это, по словам замглавы Минвостокразвития, все та же экспортно-сырьевая направленность, отсутствие инвестиций в строительство флота и барьер для вхождения в отрасль нового капитала.

В Минвостокразвития предлагают закрепить за всеми участниками рынка «обязательства по экономически эффективному использованию биоресурсов в интересах российского государства», при этом сохранив свободу бизнеса при выборе таких обязательств.

Это заключение инвестиционных соглашений с пользователями ВБР в качестве условия долгосрочного закрепления долей квот на основании истории промысла. Утверждение правительством требований к таким соглашениям и выработка порядка определения объема инвестиционных обязательств пользователей ВБР. Прекращение права на добычу в случае невыполнения обязательств по инвестиционным соглашениям. Высвобождающиеся доли предполагается распределять на аукционах. Еще один принцип – запрет перехода права на добычу от одного юридического лица к другому при реорганизации в порядке универсального правопреемства.

Вариант Минвостокразвития – рассчитывать минимальный объем инвестиций как разницу между сбором по полной ставке и сбором, который получает государство после предоставления рыбакам льготы. Заместитель министра сообщил, что коллеги из ряда ведомств поддерживают предложение, но предлагают подумать об обязательствах иного, не инвестиционного, характера, при условии закрепления долей квот на меньший срок. В частности, речь может идти об обязательствах по доставке рыбы на российский берег.

Все только начинается…

Попытки перетянуть одеяло на свой законопроект между ведомствами будут продолжаться, видимо, до вынесения окончательного решения. Ряд экспертов считает, что, возможно, это решение не будет принято даже в середине 2016 года. По их словам, спешные реформы и конкуренция государственных регуляторов за самую «удачную» идею должны быть прекращены, а в основу реформы должно быть заложено экономическое обоснование по каждой позиции.

С похожим мнением выступил и президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. По его словам, система распределения водных биоресурсов в стране еще очень молода, поэтому она остается незавершенной. «Незавершенность отраслевого законодательства искажает экономические координаты отрасли, приводит к вымыванию из производительного оборота значительных денежных средств, является тормозом развития», – отметил президент АДМ.

Руководитель ассоциации не поддержал идею «упаковать» в договор о закреплении доли соглашение об инвестиционных обязательствах предприятий. «Проверка финансового состояния потребует изучения томов бухгалтерской отчетности, но главное, показатели, на основе которых рассчитывается инвестиционный процент, затем могут уточняться», - обратил внимание докладчик. В этом случае «соглашения расползаются по швам, договор о закреплении доли становится юридически ничтожным», озвучил возможные последствия Герман Зверев.

Нужно признать, что АДМ - одна из немногих общественных организаций, которая сумела выработать обоюдный режим сотрудничества со всеми ведомствами. Если большая часть рыбаков в отстаивании своих интересов будет руководствоваться похожими методами работы, им с государством будет легче договориться. К этому призывал Герман Зверев, когда акцентировал: «Рыбопромышленному бизнесу важно самому предложить ориентиры развития отрасли, учитывающие непростые экономические и социальные условия в стране. Причем такие, которые выходят за пределы привычной производственной инерции».

Импортозамещение? Да пожалуйста!

Дальневосточные рыбаки могут сыграть в процессе импортозамещения главную роль. Так, рыбаки могут заменить на полках почти весь импортный замороженный лосось - 150 тыс. тонн, атлантическую сельдь - 250 тыс. тонн, увеличить поставки филе минтая до 50-100 тыс. тонн. Кроме того, уже есть тенденция увеличения поставок на внутренний рынок рыбной муки и разнорыбицы.

Представители портовых терминалов, выступая на круглом столе «Свободный порт Владивосток», заявили о своей готовности перевалить эти будущие объемы рыбной продукции, идущей через Приморье в центральные регионы. «Свободный порт Владивосток открывает перед портовыми предприятиями экономические стимулы обновлять инфраструктуру, у предприятий теперь появилось экономическое обоснование реализации инвестпроектов», - заявил председатель совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис САРАНА.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.