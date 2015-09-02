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Хабаровский НПЗ стал первым заводом, подключенным к ВСТО

02 Сентября 2015, 17:00 | Дальний Восток

Нефтепровод-отвод длиной в 28 километров от ВСТО-2 до Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (АО «ННК-Хабаровский НПЗ», принадлежит ЗАО «Независимая нефтегазовая компания») введен в эксплуатацию в Хабаровске, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

До настоящего времени сырье поступало на завод в цистернах по железной дороге.

«Хабаровский НПЗ - это первый завод, подключенный к ВСТО. Строительство отвода - это реализация цели ВСТО не только экспортировать нефть в АТР, но и подключение к нефтяной артерии НПЗ на Дальнем Востоке. На очереди Комсомольский НПЗ и ВНХК в Находке», - сказал на церемонии открытия гендиректор ООО «Транснефть - Дальний Восток» Роберт ГАЛИЕВ.

По его словам, Комсомольский НПЗ (принадлежит НК «Роснефть») планируется подключить к трубе в конце 2017 года, а ВНХК (проект нефтехимического производства в Приморье) - в 2020 году. Подключение заводов позволит нарастить их мощности и снизить затраты на поставку нефти.

Объем коммерческих поставок на Хабаровский НПЗ в 2015 году составит около 1,6 млн тонн нефти. Планируется, что ежегодно на завод будет поступать 5 млн тонн нефти, а с 2019-го - до 6 млн тонн в год.

По словам генерального директора «ННК-Хабаровский НПЗ» Сергея СКУРИДИНА, в перспективе цены на бензин, производимый на заводе, могут снизиться. Но принятие такого решение остается за головной компанией.

Досье "Золотого Рога":

В 2014 году на ННК-Хабаровский НПЗ завершена генеральная реконструкция, позволившая увеличить мощность переработки, перейти к производству топлив класса Евро-5, снизить нагрузку на окружающую среду. Сегодня завод располагает мощностями по выпуску: 650 тыс. тонн автобензинов стандарта Евро-5, 1 млн тонн дизельного топлива стандарта Евро-5 и 400 тыс. тонн авиакеросина ТС-1 и Jet A-1.

Олег КЛИМЕНКО.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: ВСТО  Хабаровский НПЗ 



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