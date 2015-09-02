"Транснефть" начала расширение ВСТО-2

ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» (дочернее общество АК «Транснефть») приступило к реализации инвестпроекта по увеличению пропускной способности ВСТО-2 до 50 млн тонн нефти в год, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как говорится в сообщении общества, первым этапом станет строительство нефтеперекачивающей станции (НПС) N29 в Амурской области.

На НПС N29 не предполагается строительство собственного резервуарного парка. Это так называемая промежуточная станция, призванная обеспечивать давление внутри нефтепровода, необходимое для перекачки нефти.

Согласно проекту, на НПС N29 будут построены магистральная насосная станция, узел запорной арматуры, фильтр-грязеуловитель, операторная, закрытое распределительное устройство, комплектная трансформаторная подстанция, дизельная подстанция, насосная станция пожаротушения, станция биологической очистки сточных вод, бытовой корпус со столовой, служебно-бытовой корпус, закрытая стоянка техники.

В настоящий момент уже начата отсыпка подъездных дорог к строительной площадке, ведется устройство площадки под временные здания и сооружения. Следующим этапом станет снятие плодородно-растительного слоя на месте будущей НПС, разработка котлованов и устройство фундаментов под здания.

Завершение строительства НПС N29 намечено на конец 2017 года. Это первый этап в реализации крупного инвестиционного проекта по увеличению пропускной мощности ВСТО-2. После строительства и подключения НПС NN23, 26 и 32 к трубопроводной системе мощность ВСТО-2 составит 50 млн тонн в год.

Досье "Золотой Рог": Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан проходит от города Тайшет (Иркутская область) до нефтеналивного порта Козьмино (Приморский край) и соединяет месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и США. Мощность системы составляет 58 млн тонн.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.