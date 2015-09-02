Лес рубят - деньги летят

Совбез РФ озабочен теневыми схемами в лесной отрасли, а в Приморье за «черными лесорубами» будут следить через космос

На неделе во Владивостоке побывал секретарь Совета Безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ. Целью визита высокого чиновника - в прошлом многолетнего директора ФСБ - стало обсуждение ситуации в сфере лесозаготовок на Дальнем Востоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог". На совещании с участием всех дальневосточных губернаторов Патрушев отметил, что руководство страны уделяет большое внимание вопросам развития лесопромышленного комплекса, однако несмотря на это лесная отрасль по-прежнему остается одной из самых криминализованных, а большинство предпринимателей используют в своей деятельности «серые» схемы.

В ходе совещания Николай Патрушев озвучил такие статданные: за последние годы поступления налогов на прибыль предприятий лесной отрасли сократились в 6,5 раз. По мнению секретаря Совбеза, более половины всех средств, обращающихся в лесопромышленном комплексе Дальнего Востока, проходят через теневые схемы.

- Правоохранительным органам надо обратить внимание на реализацию мер по ликвидации в лесной сфере теневых схем взаиморасчетов, - отметил Николай Патрушев. - Здесь большой фронт работы, так как через такие схемы проходит более 70% денежных средств, обращающихся в сфере лесопромышленного комплекса. На этом фоне растет число преступлений экономической направленности, совершаемых в сфере заготовки и оборота древесины. Высокие теневые доходы от нелегального оборота древесины способствуют коррумпированности лесной отрасли.

Расширение масштабов криминального перераспределения прибыли в ущерб дальневосточным субъектам РФ Патрушев назвал одной из ключевых системных проблем отрасли. Одной из причин этой тенденции он считает отсутствие должной ответственности органов государственного управления за результаты лесопользования.

Между тем Приморье на общем фоне выглядит достаточно неплохо. Как рассказал на днях журналистам вице-губернатор Евгений ВИШНЯКОВ, уже несколько лет в крае ведется активная работа по декриминализации лесопромышленного комплекса и повышению эффективности лесопользования. За это время властям Приморья удалось достигнуть определенных успехов в борьбе с «черными лесорубами». Объемы незаконной заготовки древесины в крае снизились с 61 тыс. кубометров в 2010 году до 23 тыс. кубометров в 2014 году. В январе - августе текущего года эта динамика сохраняется: в крае незаконно добыто 9,3 тыс. кубометров древесины. Это стало возможным благодаря традиционным методам работы: рейдам, проверкам, введению новых требований к документообороту.

А вскоре на помощь в борьбе с нечистыми на руку лесозаготовителями придут высокие технологии: в самое ближайшее время в двух районах края в тестовом режиме должна быть запущена система наблюдения за рубками леса «Кедр», главным плюсом которой является использование космических снимков. Сейчас завершается ее отладка.

- Использование космических снимков среднего и высокого разрешения будет являться одной из ключевых мер по пресечению незаконных заготовок древесины. У нас появится возможность с интервалом в семь-десять дней получать снимки по отдельно взятым районам и проверять заготовки точечно, если есть подозрения на нарушения, - рассказал Евгений Вишняков в ходе состоявшейся на днях пресс-конференции.

При этом администрация Приморья достигла договоренности с властями других субъектов Дальнего Востока и Забайкалья о совместном контроле за вывозом добытой древесины из этих регионов в сторону приморских портов.

Также вице-губернатор пообещал продолжение рейдов по лесозаготовкам с участием сотрудников приморского лесничества, авиабазы и правоохранительных органов. С начала 2015 года в ходе таких рейдов инспекторами был выявлен 191 факт незаконной заготовки лесонасаждений, ущерб от которых составил порядка 400 млн руб. По выявленным фактам возбуждено 91 уголовное дело, 20 лиц привлечено к уголовной ответственности. Кроме того, по результатам надзорной деятельности было составлено 489 протоколов об административных правонарушениях и привлечено к административной ответственности 567 человек. Через судебные решения взыскано порядка 12 млн руб.

Прокомментировал Евгений Вишняков и регулярные кадровые ротации на руководящих постах в департаменте лесного хозяйства краевой администрации.

- В течение многих лет сохранялась практика, когда подведомственное предприятие - «Приморское лесохозяйственное объединение» - фактически осуществляло управление департаментом лесного хозяйства. Это крайне неверная система, и прежнему руководству департамента не удалось отстроить ее должным образом, - акцентировал вице-губернатор. Нового руководителя «лесного» департамента Владимира ИВАНОВА Евгений Вишняков назвал «достаточно амбициозным» человеком, который способен наладить работу в нужном направлении.

А вот одно из подведомственных департаменту предприятий, похоже, ожидают непростые времена.

- По результатам внутренней проверки предприятия мы можем совершенно точно заявить, что с 2007 года в его деятельности использовался ряд «серых» схем, из-за которых бюджет Приморского края недополучал от 300 до 500 млн руб. ежегодно, - сообщил Евгений Вишняков. - Нами подготовлены соответствующие материалы для передачи в правоохранительные органы. Думаю, что впоследствии ими будут сделаны соответствующие выводы.

Кроме того, администрация края планирует строже работать с арендаторами, в пользовании которых находится около 80% всего лесного фонда региона. В ближайшее время у многих из них истекает срок аренды, и власти Приморья намерены детально проанализировать, насколько качественно каждый арендатор ведет свою деятельность. Оцениваться департаментом будут степень переработки древесины, использование порубочных остатков, качество работ по лесовоспроизводству и содержанию дорог в зоне рубок.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.