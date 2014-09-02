Сбербанк предлагает новый сервис для бизнеса

Клиенты Сбербанка теперь могут самостоятельно сформировать препроводительную ведомость при сдаче в службу инкассации денежной наличности. Сопроводительная информация с помощью специального программного обеспечения автоматически кодируется в штрих-код.

«Наши клиенты могут указать в назначении платежа всю необходимую информацию: например, номер и адрес магазина, ФИО лица, сдавшего выручку, и т.д, – прокомментировала Елена ПОДКОСОВА, директор Управления транзакционных продуктов Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Впоследствии эта информация позволяет четко идентифицировать платеж в банковской выписке по счету. Технология штрих-кодирования снижает риск ошибок при заполнении документов для инкассации и упрощает процесс их подготовки».

Данная услуга предоставляется бесплатно. Сегодня новой технологией пользуются уже более 30 корпоративных клиентов Дальневосточного Сбербанка. Подробную информацию можно получить на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.