ДВЭУК увеличила уставный капитал на 6,8%

Средства от допэмиссии объемом 3,754 млрд рублей энергокомпания направит на строительство ВЛ в Магаданской области

ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) разместило пятую дополнительную эмиссию в количестве 3 млн 754 тыс. 210 акций номиналом 1 тыс. рублей общей стоимостью 3 млрд 754,210 млн рублей в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.

Таким образом, уставный капитал энергокомпании увеличен на 6,8%, до 59 млрд 000,382 млн рублей.

Средства, полученные от дополнительного размещения акций будут направлены на продолжение строительства ВЛ 220 кВ "Оротукан - Палатка - Центральная" протяженностью 377,67 км.

ДВЭУК ведет строительство линии с ноября 2013 года.

Реализации проекта в 2015 году обеспечит выдачу мощности Усть-Среднеканской ГЭС. Это позволит дополнительно передавать около 60 мегаватт электрической мощности для освоения месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции. Кроме того, на 10 мегаватт будут снижены потери при транспорте мощности в Центральном энергоузле ОАО "Магаданэнерго".

Государственным заказчиком проекта выступает Минэнерго России.

ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" создано в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО "ЕЭС России". В настоящий момент ДВЭУК управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО.

Государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 99,9996% акций ДВЭУК, еще 0,0004% принадлежит ОАО "РАО ЭС Востока".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток