«Газпром» взялся за Киринское

«Газпром» приступил к строительству эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном месторождении на шельфе о. Сахалина в рамках реализации проекта «Сахалин-3», сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время начата работа по переводу в эксплуатационный фонд одной разведочной скважины. Также в текущем году компания планирует приступить к строительству новой эксплуатационной скважины. Работы на месторождении ведутся с помощью полупогружной буровой установки «Полярная звезда».

Киринское месторождение является для «Газпрома» первоочередным объектом освоения Сахалинского шельфа и станет одним из источников газоснабжения потребителей дальневосточных регионов России. Добыча на месторождении впервые на российском шельфе будет проводиться с использованием подводных добычных систем.

В настоящее время компания продолжает обустройство Киринского месторождения. Ведется строительство берегового технологического комплекса (БТК), на котором будет осуществляться подготовка газа. Завершены строительно-монтажные работы и начаты гидроиспытания газопровода протяженностью 139 км от БТК до головной компрессорной станции «Сахалин» газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». БТК и газопровод рассчитаны на прием газа не только Киринского, но и в перспективе других месторождений проекта «Сахалин-3».

«Дальневосточный капитал».