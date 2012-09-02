Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Газпром» взялся за Киринское
«Газпром» приступил к строительству эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном месторождении на шельфе о. Сахалина в рамках реализации проекта «Сахалин-3», сообщает пресс-служба компании.
В настоящее время начата работа по переводу в эксплуатационный фонд одной разведочной скважины. Также в текущем году компания планирует приступить к строительству новой эксплуатационной скважины. Работы на месторождении ведутся с помощью полупогружной буровой установки «Полярная звезда».
Киринское месторождение является для «Газпрома» первоочередным объектом освоения Сахалинского шельфа и станет одним из источников газоснабжения потребителей дальневосточных регионов России. Добыча на месторождении впервые на российском шельфе будет проводиться с использованием подводных добычных систем.
В настоящее время компания продолжает обустройство Киринского месторождения. Ведется строительство берегового технологического комплекса (БТК), на котором будет осуществляться подготовка газа. Завершены строительно-монтажные работы и начаты гидроиспытания газопровода протяженностью 139 км от БТК до головной компрессорной станции «Сахалин» газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». БТК и газопровод рассчитаны на прием газа не только Киринского, но и в перспективе других месторождений проекта «Сахалин-3».
«Дальневосточный капитал».
Новости тематики
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
- Основной объем геологоразведки золота будет происходить на Дальнем Востоке
- На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
- На 12-20% упала добыча золота и серебра на Чукотке
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
- На Колыме добыто более 21 тонны золота
- В Магадане на "Майнекс-2017" собрались компании мирового уровня
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов