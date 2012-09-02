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Газ не пройдет мимо регионов
Программа газификации российских регионов - одно из наиболее важных направлений деятельности ОАО «Газпром», сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной поставкам газа на внутренний рынок и реализации программы газификации российских регионов, член правления компании «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл СЕЛЕЗНЕВ.
Проблема в том, что, несмотря на высокие запасы природного газа, уровень газификации этих территорий не превышает 7%, тогда как в целом по России он составляет более 63%. В рамках Восточной газовой программы в прошлом году введена в эксплуатацию межрегиональная газотранспортная система (ГТС) «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Протяженность первого пускового комплекса составила 1350 км, производительность - 6 млрд кубометров газа в год. Основным источником газа для ГТС должны стать запасы шельфов Сахалина, в частности, месторождения «Сахалин-3».
В дальнейшем система сможет обеспечить транспортировку около 30 млрд кубов сахалинского газа. Это не только позволяет начать масштабную газификацию восточных регионов, но и создает предпосылки для поставок голубого топлива на мировой рынок, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Дальневосточный капитал».
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