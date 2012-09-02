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Космодром Восточный на старте

02 Сентября 2012, 22:44 | Дальний Восток

Роскосмос объявил конкурс на создание стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на будущем космодроме Восточный, максимальная сумма контракта составляет 9 млрд руб., говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок. В соответствии с документами, комплекс должен быть сдан до конца ноября 2015 года. Прием заявок будет продолжаться до 11 сентября, итоги конкурса будут подведены 20 сентября.

«Стартовый комплекс «Союза-2» должен обеспечивать предстартовую подготовку и пуски ракет космического назначения с производительностью не менее десяти пусков в год, подготовку к пуску и пуск ракет космического назначения в любое время года и суток», - говорится в технических требованиях. Кроме того, Роскосмос объявил еще два тендера на создание элементов инфраструктуры космодрома Восточный, срок приема заявок по ним также завершается 11 сентября.

Космодром Восточный планируется построить в Амурской области недалеко от закрытого города Углегорск. Первый запуск ракет запланирован на 2015 год, первый пилотируемый запуск - на 2018 год. Космодром предполагается задействовать для решения перспективных задач космической деятельности России с использованием ракет-носителей среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов, передает РИА «Новости».

«Дальневосточный капитал».

Автор: По материалам информагентств
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