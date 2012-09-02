Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Космодром Восточный на старте
Роскосмос объявил конкурс на создание стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на будущем космодроме Восточный, максимальная сумма контракта составляет 9 млрд руб., говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок. В соответствии с документами, комплекс должен быть сдан до конца ноября 2015 года. Прием заявок будет продолжаться до 11 сентября, итоги конкурса будут подведены 20 сентября.
«Стартовый комплекс «Союза-2» должен обеспечивать предстартовую подготовку и пуски ракет космического назначения с производительностью не менее десяти пусков в год, подготовку к пуску и пуск ракет космического назначения в любое время года и суток», - говорится в технических требованиях. Кроме того, Роскосмос объявил еще два тендера на создание элементов инфраструктуры космодрома Восточный, срок приема заявок по ним также завершается 11 сентября.
Космодром Восточный планируется построить в Амурской области недалеко от закрытого города Углегорск. Первый запуск ракет запланирован на 2015 год, первый пилотируемый запуск - на 2018 год. Космодром предполагается задействовать для решения перспективных задач космической деятельности России с использованием ракет-носителей среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов, передает РИА «Новости».
«Дальневосточный капитал».
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект создания Арктического ТОРа в Якутии
- Российские и корейские бизнесмены будут наводить девять мостов
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- На Сахалине начали разводить "Белого Великана" и "Советскую шиншиллу"
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- Приморский филиал РАНХиГС объявляет курс Express MBA
- Якутия выбирает "цифру"
- Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Бывший олигарх останется ни с чем