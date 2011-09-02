Иностранным судам разрешен заход для работы на "Сахалин-2"

Распоряжением правительства Российской Федерации до 31 декабря 2012 года разрешен заход иностранных судов в районы внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях выполнения работ, необходимых для реализации проекта «Сахалин-2».

Документ опубликован на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации.

Досье "ЗР"

Проект «Сахалин-2» реализует партнерство «Сахалин Энерджи». Доля ОАО «Газпром» составляет 50% плюс одна акция, Shell — 27,5%, Mitsui — 12,5% и Mitsubishi — 10% акций. Проект предусматривает разработку 2 шельфовых месторождений: преимущественно нефтяного месторождения с попутным газом Пильтун-Астохское и преимущественно газового месторождения с попутным газовым конденсатом и нефтяной оторочкой Лунское.

Фото morprom.ru.