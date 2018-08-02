www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Туризм
Распечатать

Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума

02 Августа 2018, 17:03 | Дальний Восток

Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума «Камчатский край: быть доступным для туриста. Перспективы развития туризма региона», которая состоится в Петропавловске-Камчатском 14–17 сентября.

Камчатский край является одним из активно развивающихся регионов Дальнего Востока с большими возможностями для инвестиций. Камчатка обладает не только рекреационными, но и богатыми водно-биологическими ресурсами. Разнообразие ландшафтов края позволяет развивать самые разные виды туризма, благодаря чему можно говорить о регионе как об одном из ведущих туристических центров России.

Деловая программа выездной сессии включает в себя презентацию туристического потенциала Камчатского края, в том числе перспективных инвестиционных проектов и новых направлений развития туризма, таких как оздоровительный, этнографический и событийный.

В рамках культурной программы участники познакомятся с традициями народов Камчатки, попробуют блюда местной кухни, увидят природные символы Камчатского края, в том числе вулканы, скалы Три Брата в Авачинской бухте, Долину гейзеров и Курильское озеро.

К участию в выездной сессии приглашаются руководители российских и зарубежных компаний, финансовых институтов и отраслевых организаций, инвестиционных и венчурных фондов, представители органов власти и общественные деятели. Участники мероприятия смогут увидеть богатство и красоту природы Камчатского края, узнать о его инвестиционных возможностях, а также установить контакты с потенциальными бизнес-партнерами.

Более подробная информация – на официальном сайте выездной сессии Форума www.postforum.ru.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: вэф  Камчатка  туризм 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru