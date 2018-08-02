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Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума «Камчатский край: быть доступным для туриста. Перспективы развития туризма региона», которая состоится в Петропавловске-Камчатском 14–17 сентября.
Камчатский край является одним из активно развивающихся регионов Дальнего Востока с большими возможностями для инвестиций. Камчатка обладает не только рекреационными, но и богатыми водно-биологическими ресурсами. Разнообразие ландшафтов края позволяет развивать самые разные виды туризма, благодаря чему можно говорить о регионе как об одном из ведущих туристических центров России.
Деловая программа выездной сессии включает в себя презентацию туристического потенциала Камчатского края, в том числе перспективных инвестиционных проектов и новых направлений развития туризма, таких как оздоровительный, этнографический и событийный.
В рамках культурной программы участники познакомятся с традициями народов Камчатки, попробуют блюда местной кухни, увидят природные символы Камчатского края, в том числе вулканы, скалы Три Брата в Авачинской бухте, Долину гейзеров и Курильское озеро.
К участию в выездной сессии приглашаются руководители российских и зарубежных компаний, финансовых институтов и отраслевых организаций, инвестиционных и венчурных фондов, представители органов власти и общественные деятели. Участники мероприятия смогут увидеть богатство и красоту природы Камчатского края, узнать о его инвестиционных возможностях, а также установить контакты с потенциальными бизнес-партнерами.
Более подробная информация – на официальном сайте выездной сессии Форума www.postforum.ru.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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