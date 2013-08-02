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На Южно-Киринском месторождении - основном источнике газа для "Владивосток-СПГ"- начато разведочное бурение
02 Августа 2013, 14:59 | Дальний Восток
На шельфе Сахалина начала разведочное бурение полупогружная плавучая буровая установка «Северное сияние». Одно из самых перспективных месторождений проекта Сахалин-3 — Южно-Киринское — где ведется бурение, в недалеком будущем станет основным источником газа для комплекса по производству СПГ под Владивостоком.
Первая линия "Владивосток-СПГ" заработает уже в 2018 году. Запасы месторождения оцениваются более чем в 560 миллиардов кубометров газа.
«Северное сияние» появилось у Охотоморского побережья острова Сахалин летом. Платформа встала на якоря в 18 милях от берега, южнее порта Ноглики. Здесь разрабатывается одно из самых перспективных месторождений проекта Сахалин-3 — Южно-Киринское.
«Северное сияние» - это плавучий рабочий поселок с экипажем более 100 человек. Палуба платформы возвышается над уровнем моря на 30 метров. Рабочую смену с борта вахтового судна доставляют подъемным краном в специальной корзине сделанной из нетонущего материала. Все необходимые в экстренной ситуации средства спасения на платформе продублированы. Меры безопасности здесь беспрецедентные. За обстановкой вокруг и внутри платформы следят десятки датчиков. Их показания стекаются на станцию геолого-технических исследований, соообщают "Вести Приморье".
Как рассказал Александр Демченко, начальник ППБУ "Северное сияние": «Сейчас мы бурим разведочную скважину, чтобы определить именно перспективность этого месторождения».
Запасы Южно-Киринского оцениваются в 560 млрд кубометров природного газа. Однако газовики рассчитывают на существенный прирост. После завершения всех геолого-разведочных работ, которые включают бурение дополнительных скважин и сейсмическую разведку, и окончательный подсчет запасов, месторождение начнут готовить к вводу в эксплуатацию. Газ Южно-Киринского будет поступать в газотранспортную систему Сахалин-Хабаровск-Владивосток.
«Ввод Южно-Киринского месторождения является вторым этапом разработки проекта Сахалин-3, в дальнейшем планируется газификация Дальнего Востока и поставки газа на завод «СПГ-ВЛАДИВОСТОК», - сообщил Роман Окишев, зам. главного инженера компании «ГАЗПРОМ-ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА».
Будущий завод по сжижению газа в Приморском крае так же обещает стать одним из самых безопасных производств на Дальнем Востоке. В этом приморские журналисты и корреспондент "Золотого Рога" убедились, накануне побывав на аналогичном комплексе, который успешно действует с 2009 года в районе сахалинского порта Корсаков.
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