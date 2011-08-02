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Рекламные технологии: Две в одном
Рынок рекламной продукции и для нее невероятно велик. Это и Изготовление рекламных стоек под заказ, и баннеры-растяжки, и наружные щиты. Выбор на любой вкус, кошелек и запрос. Наружная щитовая реклама является неотъемлемой частью столицы Хабаровского края. Помимо статических изображений на щитах и широкоформатного телевизионного экрана, установленного на площади Ленина, внимание горожан все чаще привлекают раз в несколько минут меняющие изображение призматроны.
Досье "ЗР"
- Размеры призматронов, размещенных в городе, варьируются от 1х2 до 5х12 метров, - комментирует ситуацию генеральный директор ООО "Развитие - ПРО" Андрей СИДЯКИН. - К лету 2006 года планируется установка конструкции размером 5х15 метров. Однако полет фантазии заказчика изготовители не ограничивают. - Изготовление призматрона неограниченной площади выполняется под заказ, - уточняет Андрей Сидякин.
Стоит размещение рекламного плаката на призматронах относительно недорого. По словам Сидякина, аренда одной стороны призматрона размером 3х6 м сроком на 1 месяц обойдется в 13-20 тыс. руб. в зависимости от места установки конструкции. Среди арендаторов призматронов в Хабаровске значатся такие организации, как "Дальневосточные сотовые системы-900" (призматрон размером 3х6м), "ДВ Керамик" (3х6м), "Универсальная лизинговая компания" (3х6м), Авиакомпания "Сибирь" (2х6,4м).
Кроме аренды рекламной площади призматрона, его можно купить. Что и сделали, например, магазин "Балу" (2х6,40м) и "Энергоинвест" (5х12м). На призматронах последнего размещаются рекламные плакаты Банка Москвы, "Дальспецстроя", "Востокавтоматики".
По мнению старшего преподавателя кафедры маркетинга и рекламы Хабаровской государственной академии экономики и права Ольги МАЛИЙ, перспективы увеличения потребительского спроса на призматроны достаточно велики. Дело в том, что человеческий глаз чутко реагирует на малейшее изменение в пространстве. А быстрая смена трех изображений и непредсказуемость последующего приковывают внимание потенциальных потребителей ко всем трем рекламируемым товарам. - К движению так не привыкаешь, как к статическому изображению, - подчеркивает Ольга Малий. О росте спроса на новые конструкции свидетельствует и увеличение количества устанавливаемых призматронов.
Будущее же наружной рекламы Ольге Малий представляется в виде замены существующих рекламных носителей на полноценное экранное изображение. Вполне возможно, что через несколько лет прохожие уже не будут удивляться даже огромным "телевизорам", показывающим исключительно рекламу.
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