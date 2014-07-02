www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Амурский судостроительный завод ушел от банкротства

02 Июля 2014, 15:55 | Дальний Восток

Арбитражный суд Хабаровского края прекратил процедуру внешнего управления в отношении ОАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре, входит в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК), сообщает Zrpress.ru.

Прекращение процедуры стало возможным после заключения мирового соглашения с конкурсными кредиторами.

Процедура наблюдения в отношении АСЗ была введена 26 декабря 2011 года по заявлению входящего в ОСК ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», сумма требований которого к должнику составляет 16,6 млн рублей. 22 июня 2012 года введено внешнее управление сроком на 18 месяцев, 19 декабря 2013 года процедура внешнего управления продлена на 6 месяцев. ОСК принадлежит 59,12% акций ОАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, 100%-ная «дочка» ОСК) - 17,91%.

Отметим, что 16 июня АСЗ спустил на воду второе судно снабжения ледового класса для работ с полупогружными плавучими буровыми установками для ООО «Газфлот» («дочка» «Газпрома»).

Стапельный период постройки судна снабжения «Остап Шеремета» завершен, впереди - достроечные работы и испытания. Строительство длится с февраля 2011 года. Первое судно по данному заказу - ППБУ «Иван Сидоренко» - было спущено на воду в конце мая 2013 года. Дедвейт судов - 4,415 тыс. тонн, автономность плавания - 30 суток.

Суда будут заниматься обеспечением функционирования буровых и добывающих платформ, доставлять к месту работ трубы, цемент, буровые и соляные растворы, запчасти, топливо, воду и продовольствие. В случае чрезвычайных ситуаций снабженец готов оказывать помощь аварийным судам, плавучим буровым установкам, в том числе принимать и размещать спасенных людей, участвовать в тушении пожаров на судах, плавучих и береговых сооружениях.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор:
Теги: Амурский судостроительный завод  объединенная судостроительная корпорация 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru