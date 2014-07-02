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Амурский судостроительный завод ушел от банкротства
Арбитражный суд Хабаровского края прекратил процедуру внешнего управления в отношении ОАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре, входит в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК), сообщает Zrpress.ru.
Прекращение процедуры стало возможным после заключения мирового соглашения с конкурсными кредиторами.
Процедура наблюдения в отношении АСЗ была введена 26 декабря 2011 года по заявлению входящего в ОСК ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», сумма требований которого к должнику составляет 16,6 млн рублей. 22 июня 2012 года введено внешнее управление сроком на 18 месяцев, 19 декабря 2013 года процедура внешнего управления продлена на 6 месяцев. ОСК принадлежит 59,12% акций ОАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, 100%-ная «дочка» ОСК) - 17,91%.
Отметим, что 16 июня АСЗ спустил на воду второе судно снабжения ледового класса для работ с полупогружными плавучими буровыми установками для ООО «Газфлот» («дочка» «Газпрома»).
Стапельный период постройки судна снабжения «Остап Шеремета» завершен, впереди - достроечные работы и испытания. Строительство длится с февраля 2011 года. Первое судно по данному заказу - ППБУ «Иван Сидоренко» - было спущено на воду в конце мая 2013 года. Дедвейт судов - 4,415 тыс. тонн, автономность плавания - 30 суток.
Суда будут заниматься обеспечением функционирования буровых и добывающих платформ, доставлять к месту работ трубы, цемент, буровые и соляные растворы, запчасти, топливо, воду и продовольствие. В случае чрезвычайных ситуаций снабженец готов оказывать помощь аварийным судам, плавучим буровым установкам, в том числе принимать и размещать спасенных людей, участвовать в тушении пожаров на судах, плавучих и береговых сооружениях.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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