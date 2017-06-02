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Частные инвесторы из России и стран АТР оценили новые экономические условия на Дальнем Востоке

02 Июня 2017, 11:09 | Дальний Восток

В Санкт-Петербурге на ПМЭФ-2017 обсудили новую экономику Дальнего Востока

Дальний Восток остается стратегическим приоритетом в российской региональной политике, в связи с чем продолжается работа по укреплению его конкурентоспособности в масштабах всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В макрорегионе созданы территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, запущены новые механизмы поддержки инвестиционных проектов, гражданам бесплатно предоставляется земля для ведения бизнеса и личных целей и многое другое. Менее чем за два года на Дальнем Востоке инициировано более 600 новых частных инвестиционных проектов с объемом инвестиций $35 миллиардов.

Новые экономические условия на Дальнем Востоке обсудили участники панельной сессии Петербургского международного экономического форума «Дальний Восток России – строительство новой экономики». 

По словам Министра по развитию Дальнего Востока А.Галушки, принято 15 федеральных законов, которые касаются развития Дальнего Востока.

«На Дальнем Востоке ставка на частные инвестиции себя оправдывает. В дальнейшем будут приняты новые законы и механизмы развития для инвесторов. Преференции и льготы, предоставляемые инвесторам, могут совершенствоваться, но они работают уже сегодня», - отметил А.Галушка.

Председатель совета директоров Группы компаний ЕСН Григорий Березкин отметил, что в настоящее время в мире отмечается высокая конкуренция за капитал. «В связи с этим одним из успешных проектов в России является проект создания территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, который позволяет сделать инвестиции более эффективными», - подчеркнул спикер.

Генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев подчеркнул, что в настоящее время новые меры поддержки рассматриваются с учетом позиций инвесторов. «Главным ограничением для горнодобывающих компаний является наличие инфраструктуры на Дальнем Востоке». В связи с этим действенным является предложение Минвостокразвития по авансированию расходов  на создание инфраструктуры с последующей компенсацией за счет налоговых поступлений инвесторов», - заявил П.Грачев.

Президент, главный исполнительный директор Kinross Gold Corporation Пол Роллинсон в ходе дискуссии отметил, что большое значение для развития региона имеет дальнейшее расширение северных морских маршрутов, которые позволят совершенствовать транспортную инфраструктуру Дальнего Востока.

Председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров рассказал о планах по усилению энергосистемы Дальнего Востока. «В ближайшие 4 года в ее развитие будет вложено 63 млрд рублей. Будет построено 2 600 км линий электропередач», - рассказал А.Муров.

Потенциал развития Дальнего Востока – в развитии новых технологий, считает Генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов. «Дальний Восток близок к основным территориям потребления. Регион может стать точкой роста новых индустрий», - заявил спикер.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ПМЭФ  Галушка 



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