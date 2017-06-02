На ПМЭФ-2017 обсудили развитие международных транспортных коридоров на Дальнем Востоке

Принято решение о создании российско-китайской управляющей компании

В Санкт-Петербурге 1 июня прошли двусторонние переговоры Министра по развитию Дальнего Востока Александр Галушки и губернатора провинции Хэйлунцзян (КНР) Лу Хао, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Минвостокразвития РФ.

На встрече стороны обсудили создание российско-китайской управляющей компании, которая будет координировать работу международных транспортных коридоров (МТК). Участники встречи подчеркнули, что управляющая компания должна располагать ресурсами для решения оперативных вопросов, в том числе с пограничными органами обеих стран.

«Нам необходимо обратить повышенное внимание на развитие международных транспортных коридоров. Благодаря им мы сможем дать мощный импульс для развития регионов Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Мы полагаем, что сегодня есть ряд факторов, ограничивающих возможности МТК. Например, при следовании груза из Харбина во Владивосток по железной дороге приходится менять колеса поезда», – отметил Лу Хао.

Этими и другими вопросами займется управляющая компания. Правительством России принято решение о ее создании.

«Подписан документ, в котором определено, что необходимо создать российско-китайскую управляющую компанию, а также сделать коридоры «бесшовными». Уже сегодня с российской стороны работает электронное декларирование грузов, также мы перевели пункты пропуска на режим работы «24 на 7», то есть круглосуточно и без выходных. Я бы просил вас донести до вице-премьера КНР Ван Яна необходимость введения такого же режима с китайской стороны», – отметил А.Галушка.