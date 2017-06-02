В Санкт-Петербурге на ПМЭФ открылась зона делового общения "Территория Дальнего Востока"

Во время церемонии открытия Министр по развитию Дальнего Востока А.Галушка пригласил участников Форума на третий Восточный экономический форум, говорится в релизе Минвостокразвития.

А.Галушка открыл зону делового общения и гостеприимства «Территория Дальнего Востока» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Дальний Восток становится все ближе и ближе для нас. И сегодня у каждого участника Петербургского международного экономического форума есть возможность почувствовать Дальний Восток. Здесь его уголок, где можно понять всю его красоту и многообразие. Мы постарались все сделать так, чтобы вы могли плодотворно общаться, а, самое главное, захотели приехать на Дальний Восток России», - поприветствовал гостей Форума А.Галушка.

В зоне делового общения и гостеприимства Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта проведет встречи с потенциальными инвесторами.

Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проконсультируют участников и гостей ПМЭФ-2017 по вопросам реализации закона о «дальневосточном гектаре». Подобрать подходящий участок и подать заявку можно будет прямо на площадке Форума.

Газета "Золотой Рог", Владивосток .



