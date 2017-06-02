На Дальнем Востоке в июле будет создан центр поддержки китайских инвесторов

Об этом заявил Министр по развитию Дальнего Востока А.Галушка в ходе встречи с губернатором провинции Хэйлунцзян (КНР) Лу Хао на ПМЭФ, говорится в релизе Минвостокразвития.

По словам А.Галушки, соответствующее соглашение будет подписано в Москве уже в июле. С российской стороны его учредителем станет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта, а со стороны КНР – Ассоциация китайских предприятий, работающих за рубежом.

«Совместно с Государственным комитетом по развитию и реформе Китая мы согласовали создание центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке. По сути, это единое окно для работы с китайским бизнесом», – подчеркнул Министр.