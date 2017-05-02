Во Владивостоке наградили успешные проекты

Юбилейная 15-ая премия проекта «Торговая марка года-2016. Дальний Восток» состоялась 28 апреля 2017 года в отеле «Azimut. Владивосток». Союз «Приморская торгово-промышленная палата» учредил премию в 2002 году и вот уже 15 лет выявляет вместе с комиссией членов жюри самых ярких представителей нашего региона. Конкурс проводится с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, предоставляющая победителям юридическое право использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.

Знак «Торговая марка года» на упаковке товара и сайте компании – знак качества для потребителя Ваших товаров и услуг, а диплом и кубок в офисе – знак высокого бизнес-уровня компании для сотрудников, которые в ней работают.

Поддержать любимую марку мог любой житель Дальнего Востока на сайтах конкурса www.primbrand.ru / www.branddv.ru , где проходило голосование.

Итоги конкурса:

Гран При

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка «Маслава»

правообладатель: ООО «Приморская соя»

регион: Дальний Восток

Гран При

номинация «Региональный бренд»

торговая марка «Мир упаковки»

правообладатель: ООО «Мир Упаковки»

регион: Дальний Восток

Гран При

номинация «Надежность и профессионализм»

торговая марка «Туристско-информационный центр Приморского края»

правообладатель: АНО Туристско-информационный центр Приморского края»

регион: Дальний Восток

Гран При

номинация «Социально-ответственный бренд»

торговая марка «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

правообладатель: Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

регион: Дальний Восток

Гран При

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Грин Агро»

правообладатель: ОАО Гормолокозавод «Артемовский»

регион: Приморский край

Гран При

номинация «Зеленая марка»

торговая марка «Грин Агро»

правообладатель: ОАО Гормолокозавод «Артемовский»

регион: Приморский край

Гран При

номинация «Инновационный бренд»

торговая марка «Хлебное дело»

правообладатель: ООО «Хлебное дело»

регион: Приморский край

Гран При

номинация «Активное продвижение здорового образа жизни»

торговая марка «Хлебное дело»

правообладатель: ООО «Хлебное дело»

регион: Приморский край

Гран При

номинация «Популярный бренд»

торговая марка «Иллюзион»

правообладатель ООО «СИНЕМА»

регион: Приморский край

Гран При

номинация «Лучшее профессиональное решение»

торговая марка «Деловой журнал «EFFECT»»

правообладатель: ООО «Брайт Концепт Групп»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Маслава»

правообладатель: ООО «Приморская соя»

категория «Продовольственные товары»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «Экологичная марка»

торговая марка «Киприно»

правообладатель: ООО «Грузовая колесница»

категория «Продовольственные товары»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «Надежность и профессионализм»

торговая марка «Группа компаний «ЮНИОН»»

правообладатель ООО «Владторг»

категория «Продовольственные товары»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка ИА «Дейта.ру»

правообладатель: ООО «Дейта.ру»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка РИА «Восток Медиа»

правообладатель ИА «Восток-Медиа»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «За активное продвижение здорового образа жизни»

торговая марка «Vladnews.ru»

правообладатель: АО «Владивосток - Новости»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «Информационное содействие бизнесу»

торговая марка «ZRPress.ru»

правообладатель: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «Надежность и профессионализм»

торговая марка «New Way Logistic»

правообладатель: ООО «Нью Вэй Лоджистик»

категория: транспорт, логистика

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «Популярный бренд»

торговая марка «Маркет радио»

правообладатель: ООО «МРадио»

категория «СМИ»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «Региональный бренд»

торговая марка «Золотой Рог»

правообладатель: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог»

категория «СМИ»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «За улучшение качества жизни»

торговая марка «AUTO'МИР»

правообладатель: ООО «ГК «Автомир»»

категория «СМИ»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «Надежность и профессионализм»

торговая марка журнал «Дальневосточный Капитал»

правообладатель: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог»

категория «СМИ»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «AZIMUT Отель Владивосток»

правообладатель: ООО «Гостиничный комплекс «Владивосток»»

категория «Услуги и сервис»

регион: Дальний Восток»

Золотой приз

номинация «Лучшее профессиональное решение»

торговая марка кафе «BarхаТ»

правообладатель: ООО «Дельта-В»

категория «Услуги и сервис»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация «Популярный бренд»

торговая марка «Кафетория»

правообладатель: ООО «Капитал-В»

категория «Услуги и сервис»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация «Надежность и профессионализм»

торговая марка «Приморская газета»

правообладатель: КГАУ «Приморская газета»

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация «Популярный бренд»

торговая марка радио «ВиБиСи»

правообладатель: ООО «Ви-Би-Си»

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка газета «ВЛАДИВОСТОК»

правообладатель: АО «Владивосток - Новости»

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка радио «Лемма»

правообладатель: ООО «Лемма»

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация «За улучшение качества жизни»

торговая марка «Арсеньевские вести»

правообладатель: ООО "Издательский Дом "Водолей"

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Примпогода.ру»

правообладатель: ООО «Высокие технологии»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация «Популярный бренд»

торговая марка ИА «Приморье 24»

правообладатель: ООО Издательский дом «Бизнес - кейс»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация «Надежность и профессионализм»

торговая марка «Охранное агентство «Пересвет»

правообладатель: ООО «Охранное агентство «Пересвет»»

категория «Оборонный комплекс. Безопасность»

регион: г. Владивосток

Золотой приз

номинация «Инновационный бренд»

торговая марка Бизнес-портал IPRIM.RU

правообладатель ООО «Интерактивный город»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

регион: г. Владивосток

Золотой приз

номинация «Социально-ответственный бренд»

торговая марка «Жилой комплекс Фрегат 2»

правообладатель: ООО «Жилкапинвест»

категория «Строительство. Архитектура»

регион: г. Владивосток

Золотой приз

номинация «Надежность и профессионализм»

торговая марка «Журнал №1»

правообладатель: ООО «ГК «Автомир»»

категория «СМИ»

регион: г. Владивосток

Золотой приз

номинация «Информационное содействие бизнесу»

торговая марка портал «ФортРос»

категория «СМИ»

регион: г. Владивосток

Золотой приз

номинация «Социально-ответственный бренд»»

торговая марка «Журнал Welcome Vladivostok»

правообладатель: ООО «Медиа Город»

категория «СМИ»

регион: г. Владивосток

Серебряный приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Киприно»

правообладатель: ООО «Грузовая колесница»

категория «Продовольственные товары»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «Информационное содействие бизнесу»

торговая марка журнал «Профиль бизнеса»

правообладатель: ООО «Профит Групп»

категория «СМИ»

регион: Дальний Восток

Серебряный приз

номинация «Региональный бренд»

торговая марка «AUTO'МИР»

правообладатель: ООО «Автомир»

категория «СМИ»

регион: Дальний Восток

Серебряный приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка радио «ВиБиСи»

правообладатель: ООО «Ви-Би-Си»

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Серебряный приз

номинация «Популярный бренд»

торговая марка кафе «BarхаТ»

правообладатель: ООО «Дельта-В»

категория «Услуги и сервис»

регион: Приморский край

Бронзовый приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Группа компаний «ЮНИОН»»

правообладатель ООО «Владторг»

категория «Продовольственные товары»

регион: Дальний Восток

Бронзовый приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка газета «ВЛАДИВОСТОК»

правообладатель: АО «Владивосток - Новости»

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Победитель Интернет-голосования-2016

торговая марка «Группа компаний «ЮНИОН»»

правообладатель ООО «Владторг»

категория «Продовольственные товары»

Фото: Глеб Ильинский

Газета "Золотой Рог", Владивосток