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Во Владивостоке наградили успешные проекты
Юбилейная 15-ая премия проекта «Торговая марка года-2016. Дальний Восток» состоялась 28 апреля 2017 года в отеле «Azimut. Владивосток». Союз «Приморская торгово-промышленная палата» учредил премию в 2002 году и вот уже 15 лет выявляет вместе с комиссией членов жюри самых ярких представителей нашего региона. Конкурс проводится с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.
Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, предоставляющая победителям юридическое право использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.
Знак «Торговая марка года» на упаковке товара и сайте компании – знак качества для потребителя Ваших товаров и услуг, а диплом и кубок в офисе – знак высокого бизнес-уровня компании для сотрудников, которые в ней работают.
Поддержать любимую марку мог любой житель Дальнего Востока на сайтах конкурса www.primbrand.ru / www.branddv.ru , где проходило голосование.
Итоги конкурса:
Гран При
номинация Популярность торговой марки «Народная марка»
торговая марка «Маслава»
правообладатель: ООО «Приморская соя»
регион: Дальний Восток
Гран При
номинация «Региональный бренд»
торговая марка «Мир упаковки»
правообладатель: ООО «Мир Упаковки»
регион: Дальний Восток
Гран При
номинация «Надежность и профессионализм»
торговая марка «Туристско-информационный центр Приморского края»
правообладатель: АНО Туристско-информационный центр Приморского края»
регион: Дальний Восток
Гран При
номинация «Социально-ответственный бренд»
торговая марка «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
правообладатель: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
регион: Дальний Восток
Гран При
номинация «Сила бренда»
торговая марка «Грин Агро»
правообладатель: ОАО Гормолокозавод «Артемовский»
регион: Приморский край
Гран При
номинация «Зеленая марка»
торговая марка «Грин Агро»
правообладатель: ОАО Гормолокозавод «Артемовский»
регион: Приморский край
Гран При
номинация «Инновационный бренд»
торговая марка «Хлебное дело»
правообладатель: ООО «Хлебное дело»
регион: Приморский край
Гран При
номинация «Активное продвижение здорового образа жизни»
торговая марка «Хлебное дело»
правообладатель: ООО «Хлебное дело»
регион: Приморский край
Гран При
номинация «Популярный бренд»
торговая марка «Иллюзион»
правообладатель ООО «СИНЕМА»
регион: Приморский край
Гран При
номинация «Лучшее профессиональное решение»
торговая марка «Деловой журнал «EFFECT»»
правообладатель: ООО «Брайт Концепт Групп»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка «Маслава»
правообладатель: ООО «Приморская соя»
категория «Продовольственные товары»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «Экологичная марка»
торговая марка «Киприно»
правообладатель: ООО «Грузовая колесница»
категория «Продовольственные товары»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «Надежность и профессионализм»
торговая марка «Группа компаний «ЮНИОН»»
правообладатель ООО «Владторг»
категория «Продовольственные товары»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация Популярность торговой марки «Народная марка»
торговая марка ИА «Дейта.ру»
правообладатель: ООО «Дейта.ру»
категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка РИА «Восток Медиа»
правообладатель ИА «Восток-Медиа»
категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «За активное продвижение здорового образа жизни»
торговая марка «Vladnews.ru»
правообладатель: АО «Владивосток - Новости»
категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «Информационное содействие бизнесу»
торговая марка «ZRPress.ru»
правообладатель: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог»
категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «Надежность и профессионализм»
торговая марка «New Way Logistic»
правообладатель: ООО «Нью Вэй Лоджистик»
категория: транспорт, логистика
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «Популярный бренд»
торговая марка «Маркет радио»
правообладатель: ООО «МРадио»
категория «СМИ»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «Региональный бренд»
торговая марка «Золотой Рог»
правообладатель: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог»
категория «СМИ»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «За улучшение качества жизни»
торговая марка «AUTO'МИР»
правообладатель: ООО «ГК «Автомир»»
категория «СМИ»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «Надежность и профессионализм»
торговая марка журнал «Дальневосточный Капитал»
правообладатель: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог»
категория «СМИ»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка «AZIMUT Отель Владивосток»
правообладатель: ООО «Гостиничный комплекс «Владивосток»»
категория «Услуги и сервис»
регион: Дальний Восток»
Золотой приз
номинация «Лучшее профессиональное решение»
торговая марка кафе «BarхаТ»
правообладатель: ООО «Дельта-В»
категория «Услуги и сервис»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация «Популярный бренд»
торговая марка «Кафетория»
правообладатель: ООО «Капитал-В»
категория «Услуги и сервис»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация «Надежность и профессионализм»
торговая марка «Приморская газета»
правообладатель: КГАУ «Приморская газета»
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация «Популярный бренд»
торговая марка радио «ВиБиСи»
правообладатель: ООО «Ви-Би-Си»
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация Популярность торговой марки «Народная марка»
торговая марка газета «ВЛАДИВОСТОК»
правообладатель: АО «Владивосток - Новости»
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка радио «Лемма»
правообладатель: ООО «Лемма»
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация «За улучшение качества жизни»
торговая марка «Арсеньевские вести»
правообладатель: ООО "Издательский Дом "Водолей"
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка «Примпогода.ру»
правообладатель: ООО «Высокие технологии»
категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация «Популярный бренд»
торговая марка ИА «Приморье 24»
правообладатель: ООО Издательский дом «Бизнес - кейс»
категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация «Надежность и профессионализм»
торговая марка «Охранное агентство «Пересвет»
правообладатель: ООО «Охранное агентство «Пересвет»»
категория «Оборонный комплекс. Безопасность»
регион: г. Владивосток
Золотой приз
номинация «Инновационный бренд»
торговая марка Бизнес-портал IPRIM.RU
правообладатель ООО «Интерактивный город»
категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»
регион: г. Владивосток
Золотой приз
номинация «Социально-ответственный бренд»
торговая марка «Жилой комплекс Фрегат 2»
правообладатель: ООО «Жилкапинвест»
категория «Строительство. Архитектура»
регион: г. Владивосток
Золотой приз
номинация «Надежность и профессионализм»
торговая марка «Журнал №1»
правообладатель: ООО «ГК «Автомир»»
категория «СМИ»
регион: г. Владивосток
Золотой приз
номинация «Информационное содействие бизнесу»
торговая марка портал «ФортРос»
категория «СМИ»
регион: г. Владивосток
Золотой приз
номинация «Социально-ответственный бренд»»
торговая марка «Журнал Welcome Vladivostok»
правообладатель: ООО «Медиа Город»
категория «СМИ»
регион: г. Владивосток
Серебряный приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка «Киприно»
правообладатель: ООО «Грузовая колесница»
категория «Продовольственные товары»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «Информационное содействие бизнесу»
торговая марка журнал «Профиль бизнеса»
правообладатель: ООО «Профит Групп»
категория «СМИ»
регион: Дальний Восток
Серебряный приз
номинация «Региональный бренд»
торговая марка «AUTO'МИР»
правообладатель: ООО «Автомир»
категория «СМИ»
регион: Дальний Восток
Серебряный приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка радио «ВиБиСи»
правообладатель: ООО «Ви-Би-Си»
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Серебряный приз
номинация «Популярный бренд»
торговая марка кафе «BarхаТ»
правообладатель: ООО «Дельта-В»
категория «Услуги и сервис»
регион: Приморский край
Бронзовый приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка «Группа компаний «ЮНИОН»»
правообладатель ООО «Владторг»
категория «Продовольственные товары»
регион: Дальний Восток
Бронзовый приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка газета «ВЛАДИВОСТОК»
правообладатель: АО «Владивосток - Новости»
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Победитель Интернет-голосования-2016
торговая марка «Группа компаний «ЮНИОН»»
правообладатель ООО «Владторг»
категория «Продовольственные товары»
Фото: Глеб Ильинский
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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