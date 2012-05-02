МТС запускает первое комплексное решение для таксопарков

МТС запускает новую услугу - «МТС для такси», объединяющее возможности мобильной связи и автоматизированной системы организации службы такси.

Решение «МТС для такси» включает многоканальный номер, безлимитное общение внутри группы «водители – диспетчер», специальное ценовое предложение на брендированные навигаторы МТС с функцией навигации с учетом пробок, сертифицированным таксометром и программу «Infinity TAXI» для полной автоматизации обработки заказов и распределения заказов между водителями.

«Мы постоянно расширяем линейку продуктов, ориентированных на эффективное решение бизнес-задач, характерных для той или иной отрасли. Первое на российском рынке комплексное решение от МТС позволяет более чем в три раза повысить эффективность работы таксопарка любого размера, увеличить его доходность за счет автоматизации работы диспетчеров и водителей, улучшения качества обслуживания и снижения расходов на связь», - отметил директор филиала МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь ЕГОРОВ.

«Золотой Рог».