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Подарок судьбы губернаторам ДВ?

02 Мая 2012, 01:48 | Дальний Восток

В громком хоре противников создания «Дальневосточной экономической республики» порой не слышны голоса в пользу инициативы правительства по радикальному решению проблем региона.

Между тем директор Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил ТЕРСКИЙ положительно оценивает инициативу Центра о создании корпорации по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. В комментарии «Клубу регионов» он заявил: «Восточная корпорация будет удерживать коммуникацию между Центром и регионами».

Терский считает, что потенциальным частным предпринимателям будет легче взаимодействовать не с министерствами, а с «нормальной бизнес-структурой», и для губернаторов корпорация также «подарок судьбы»:

- В дальневосточном регионе инвестиционный климат сейчас близок к нулю, основной объем инвестиций, которые приходят в округ, – это федеральные инвестиции. В частности, в Приморском крае доля государственных инвестиций в общем объеме инвестиций составляет 80%. Это основные средства, за счет которых мы здесь выживаем и развиваемся. Поэтому вполне закономерно, что инвестор создает свою систему управления инвестициями. И ничего страшного не происходит: пускай региональные власти ищут свои инвестиции, создают свои структуры и занимаются своими проектами, а государство будет заниматься своими.

Второй важный момент: у нас складывается ситуация, при которой бизнес власти не доверяет. Поэтому в проектах, где присутствуют государственные деньги, частный бизнес отказывается участвовать. Потому что у него нет института взаимодействия с государственным бизнесом. Взаимодействовать напрямую с министерствами среднему бизнесу невозможно. А здесь появляется нормальная коммерческая бизнес-структура, с которой можно строить отношения на понятных условиях. По-моему, это очень привлекательно, что государство участвует на старте проекта, а потом полностью передает его в частные руки.

Конечно, любое государственное управление менее эффективно, чем частное. Но, как у нас говорят, «не имея гербовой, пишем на простой». Государство создает такой институт развития, что не исключает появления других институтов.

Сейчас губернаторы должны защищать свои инвестиционные проекты напрямую в министерствах. И тут появляется такой субъект, который будет задействован на президента напрямую. Каждому вновь избранному губернатору будет сложно налаживать взаимоотношения с федеральными властями. А здесь будет структура, которая будет эту коммуникацию между Центром и регионами удерживать. Тем губернаторам, которые планируют избираться, – это подарок судьбы. А тем, кто засиделся и выстроил схемы «мышкования» с властью, – не очень хорошо, потому что появилась новая структура, с которой нужно налаживать отношения «с чистого листа».

Досье "ЗР"

Создать госкомпанию по развитию восточных территорий страны предложил экс-глава МЧС Сергей Шойгу. Госкорпорация будет работать на территории 16 регионов Сибири и Дальнего Востока. Минэкономразвития РФ внесло проект ее создания на согласование в другие министерства. По мнению экс-министра финансов Алексея КУДРИНА, новая структура убьет частные инвестиции и «легализует модель ручного управления экономикой».

По публикациям «Клуба губернаторов».

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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