В ДФО вырос уровень пиратства в компьютерной рознице

Microsoft обновила российскую карту распространения пиратства в компьютерной рознице. Компания подвела итоги зимней волны программы «Таинственный покупатель», целью которой является мониторинг пиратства в компьютерной рознице. В ходе проверки 15,3% точек в ДФО предложили своим клиентам нелицензионную ОС Windows. По данным Microsoft, уровень пиратства в компьютерной рознице ДФО вырос по сравнению с зимой прошлого года (тогда он составлял 13,6%).

Программа «Таинственный покупатель» проходила по всей России, охватила почти 2980 регулируемых розничных компьютерных точек в 94 городах. В среднем по стране доля пиратских предложений за последний год снизилась с 20,6% до 15,1%.

Пиратское предложение - понятие комплексное. К нему относится установка пиратской ОС непосредственно в магазине, рекомендация продавца обратиться к стороннему установщику или совет установить дома пиратский софт самостоятельно.

По данным Microsoft, в ДФО 7% магазинов предлагают предустановить на новые ПК пиратские программы, подвергая пользователей рискам утери конфиденциальной информации (например, данных платежных карт или паролей), рискам технических сбоев.

«Результаты программы «Таинственный покупатель» показывают, что уровень пиратства в ДФО снизился по сравнению с летом 2012 года и в целом соответствует среднему уровню по России. Количество предложений установки нелицензионной ОС в магазине снизилось с 9% до 7%. Благодаря последовательной работе Microsoft с партнерами и предпринимателями на Дальнем Востоке удается постепенно повышать уровень правового сознания потребителей и продавцов, для которых очевидной становится необходимость продажи лицензионного ПО и соблюдения закона», - отмечает Ирина МАКСИМОВА, директор макрорегиона Сибирь и Дальний Восток Microsoft в России.

Президент Microsoft Россия Николай ПРЯНИШНИКОВ сообщил со ссылкой на оценки компании, что 92% всех загружаемых нелегальных программ заражены вредоносным ПО.

По данным IDC, в России около 64% сотрудников компаний устанавливают нелегальное ПО на своих рабочих ПК. При этом большая часть таких программ скачивается с сайтов или из файлообменных сетей. По словам директора по консалтингу IDC Россия Тимура ФАРУКШИНА, на конец прошлого года более 50% нелицензионных программ скачивались, так или иначе, из Интернета и торрентов. Около 76% таких ресурсов стараются установить на компьютер пользователя вредоносное ПО - в том числе троянские программы.

Согласно данным IDC, около 70% домашних пользователей сталкивались с проблемами после установки нелицензионного ПО. Поэтому очень важно помнить: купить winrar или другую программу будет гораздо дешевле, чем решать в последствии проблемы с техникой . По мнению Фарукшина, этот показатель можно экстраполировать на бизнес-пользователей.

Прямые затраты бизнес-структур на один инцидент с вредоносным ПО, «подхваченным» в результате использования нелицензионных программ, составят в текущем году $1075. Из них $96 будут приходиться на временные затраты сотрудника по решению проблемы, $629 - плата сторонним специалистам и $350 - затраты на восстановление IT-ресурсов.

Российские компании заплатили в 2012 году за незаконное использование программного обеспечения (ПО) компаний-участниц BSA (Ассоциация производителей программного обеспечения) 73 млн рублей, что на 21% больше аналогичного показателя 2011 года, говорится в сообщении ассоциации.

Досье «ЗР»

BSA - международная организация, представляющая интересы около 100 компаний-разработчиков ПО. Среди них такие компании, как Acronis, Adobe, Altium, Ansys, Apple, Autodesk, Corel, Microsoft, Siemens, Symantec и другие.

«Несмотря на первые успехи «гражданских проверок» (наличие лицензий на ПО вместо полиции проверяет судебный пристав с участием технического специалиста и представителя правообладателей. - «ЗР»), основным механизмом пресечения нарушений в области защиты авторских прав на ПО в России остаются проверки полиции. Во многом именно благодаря активной позиции правоохранительных органов РФ уровень компьютерного пиратства в России снижался на протяжении последних семи лет», - отметил менеджер программы BSA The Software Alliance в России Алексей ЧЕРНЫЙ.

По данным BSA, по результатам «гражданских проверок» компании-пираты понесли расходы на сумму около 12 млн рублей.

Другая организация, занимающаяся борьбой с компьютерным пиратством, - Некоммерческое партнерство производителей программных продуктов (НП ППП) - оценивает результаты 2012 года более негативно. Так, НП ППП отмечает, что, несмотря на снижение уровня компьютерного пиратства в РФ с 87% в 2001 году до 63% в 2011 году, в 2012 году и далее можно ожидать не снижения, а роста.

«Только по единственному сегменту - розничной торговле контрафактными носителями - подавляющее число членов НП ППП видит улучшение ситуации. Но эта тенденция в значительной степени связана с уходом предложения контрафакта в Интернет», - считают в НП ППП.

По мнению членов партнерства, ситуация ухудшается практически по всем основным направлениям - «черным внедренцам», «предустановщикам», «интернетчикам». По конечным пользователям также нет заметного прогресса.

По оценке НП ППП, в значительной степени ухудшение ситуации связано с негативными тенденциями в правоприменительной практике и рядом новаций в законодательстве. По сообщению организации, за последние годы наметилась устойчивая тенденция к снижению числа выявляемых преступлений по ст.146 УК РФ (с 7,5 тыс. в 2007 году до 3,5 тыс. в 2012 году, что соответствует показателям 2005 года).

В ходе реформы полиции в 2011 году были ликвидированы подразделения криминальной милиции и милиции общественной безопасности, которые занимались, в том числе, расследованиями преступлений и правонарушений в сфере авторских прав. Негативным тенденциям немало способствовало и повышение порога наступления уголовной ответственности до 100 тыс. рублей в декабре 2011 года.

«Фактически под лозунгом либерализации была проведена декриминализация статьи: вместо отказа от наказания в виде лишения свободы был резко повышен порог наступления уголовной ответственности. Считалось, что за нарушения авторских прав нарушителей будут активнее привлекать к административной ответственности, но на практике этого не произошло. Если в 2010 году в судах общей инстанции было рассмотрено более 13 тыс. административных дел по ст.7.12 КоАП РФ, то в 2012 таких дел было рассмотрено уже менее 4 тыс.», - отмечают в НП ППП.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.