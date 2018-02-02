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Основной объем геологоразведки золота будет происходить на Дальнем Востоке

02 Февраля 2018, 15:36 | Дальний Восток

Основной объем геологоразведочных работ будет проводится на Дальнем Востоке, так как этот регион наиболее перспективен на предмет открытий. Об этом заявил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на пресс-конференции в ТАСС.

«Концентрировать работу будем в первую очередь на Дальнем Востоке. [В 2018 году] ожидается прирост по золоту в 175 тонн. По 2017 году поставлено на баланс 57 месторождений золота», - отметил Сергей Донской.

По словам министра, в 2017 году на государственный баланс было поставлено 57 месторождений золота, в геологоразведку на твердые полезные ископаемые направлено 48,4 млрд рублей инвестиций.

Отметим, что в 2018 году дальневосточные регионы планируют увеличить золотодобычу. Якутские золотодобытчики планируют увеличить объем добычи драгметалла на 2,1 процента по сравнению с 2017 годом, что составит 24,5 тонн. В регионе отмечают рост золотодобычи. В 2017 году объем добываемого золота вырос на 1,5 процента по сравнению с 2016 годом. Это связано с вводов новых проектов: эксплуатацией золотоизвлекательной фабрики ГОКа «Рябиновый» в Алданском районе (входит в «Селигдар»), разработкой месторождения Темное в Олекминском районе (ООО «Нерюнгри-Металлик»), запуском ГОКа «Дражный» в Оймяконском районе (ЗАО «Тарынская золоторудная компания»).

По итогам 2017 года добыча золота в Магаданской области составила 32,95 тонн золота. В текущем году добыча драгметалла будет увеличена: на проектную мощность выйдет один из самых больших в мире горно-металлургических комбинатов - ПАО «Полюс» на Наталкинском золоторудном месторождении. Церемония запуска горно-металлургического комбината ПАО «Полюс» состоялась на третьем Восточном экономическом форуме. Старт проекту дал Президент России Владимир Путин.

В Амурской области в 2017 году добыто 25,8 тонн золота добыто в Приамурье в 2017 году, что на одну тонну превышает плановый объем. Годовая добыча золота в Чукотском автономном округе составила 25,3 тонн золота, добыча серебра – 130,8 тонн.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: минприроды рф  геологоразведка  золото 



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