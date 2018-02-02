Основной объем геологоразведки золота будет происходить на Дальнем Востоке

Основной объем геологоразведочных работ будет проводится на Дальнем Востоке, так как этот регион наиболее перспективен на предмет открытий. Об этом заявил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на пресс-конференции в ТАСС.

«Концентрировать работу будем в первую очередь на Дальнем Востоке. [В 2018 году] ожидается прирост по золоту в 175 тонн. По 2017 году поставлено на баланс 57 месторождений золота», - отметил Сергей Донской.

По словам министра, в 2017 году на государственный баланс было поставлено 57 месторождений золота, в геологоразведку на твердые полезные ископаемые направлено 48,4 млрд рублей инвестиций.

Отметим, что в 2018 году дальневосточные регионы планируют увеличить золотодобычу. Якутские золотодобытчики планируют увеличить объем добычи драгметалла на 2,1 процента по сравнению с 2017 годом, что составит 24,5 тонн. В регионе отмечают рост золотодобычи. В 2017 году объем добываемого золота вырос на 1,5 процента по сравнению с 2016 годом. Это связано с вводов новых проектов: эксплуатацией золотоизвлекательной фабрики ГОКа «Рябиновый» в Алданском районе (входит в «Селигдар»), разработкой месторождения Темное в Олекминском районе (ООО «Нерюнгри-Металлик»), запуском ГОКа «Дражный» в Оймяконском районе (ЗАО «Тарынская золоторудная компания»).

По итогам 2017 года добыча золота в Магаданской области составила 32,95 тонн золота. В текущем году добыча драгметалла будет увеличена: на проектную мощность выйдет один из самых больших в мире горно-металлургических комбинатов - ПАО «Полюс» на Наталкинском золоторудном месторождении. Церемония запуска горно-металлургического комбината ПАО «Полюс» состоялась на третьем Восточном экономическом форуме. Старт проекту дал Президент России Владимир Путин.

В Амурской области в 2017 году добыто 25,8 тонн золота добыто в Приамурье в 2017 году, что на одну тонну превышает плановый объем. Годовая добыча золота в Чукотском автономном округе составила 25,3 тонн золота, добыча серебра – 130,8 тонн.