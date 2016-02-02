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Более 100 компаний планируют стать резидентами ТОРов
По состоянию на конец января 2016 года в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 102 заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на дальневосточных территориях опережающего развития. Общая сумма частных инвестиций поданных заявок составляет 315,6 млрд рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Положительные решения уже приняты по 57 заявкам на сумму 269,8 млрд рублей, подписано 21 соглашение с резидентами на сумму 183,7 млрд. Остальные 45 заявок находятся на стадии рассмотрения.
По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, «интерес инвесторов связан с конкретным набором мер, существующих на территориях опережающего развития, направленных на снижение рисков и обеспечение хорошей доходности инвестиций».
«На преодоление порога в первые 100 заявок от резидентов ушло ровно полгода, - заметил Александр Галушка. - Учитывая запланированные бюджетные инвестиции в инфраструктуру ТОР, по состоянию на конец января получается 15 частных рублей на один рубль бюджетных вложений. По мере поступления новых заявок это соотношение будет дальше расти».
Напомним, в настоящее время на Дальнем Востоке действуют 9 территорий опережающего развития, из них - две в Приморье.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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