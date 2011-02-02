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Второе рождение ВБЩЗ
Введенный в эксплуатацию в 1960 г. Первореченский (сейчас- Владивостокский) бутощебеночный завод строился для реализации концепции «Большого Владивостока». С поставленной перед ним задачей предприятие справилось: город буквально стоит на его продукции - щебне и бутовом камне.
Для этого, правда, понадобилось почти вдвое увеличить производственные мощности ВБЩЗ: с проектных 560 тыс. кубометров щебня в год до рекордного миллиона кубов в 1980 г. Повторение этой истории произошло почти через сорок лет - не самых простых для завода, когда потребности строек саммита АТЭС позволили вновь превзойти изначальную проектную мощность. Если в 2007 г. было отгружено 464,4 тыс. кубометров щебня, то в 2009 г. - уже 655,6 тыс. кубометров.
Причиной столь резкого роста стал целый ряд технических и управленческих новвоведений: от ввода в строй второй производственной линии до замены управляющего. «Новые задачи потребовали новых решений», - комментирует Андрей ПУШКАРЕВ, генеральный директор ООО «Востокцемент», в структуру которого входит Владивостокская «бутощебенка».
Проще всего охарактеризовать ВБЩЗ в качестве бурно развивающегося предприятия одной весьма убедительной цифрой: в 2009 г. валовая выручка от продаж его продукции составила 197,1%. В абсолютном выражении этот рост не менее впечатляющ: с 572 млн руб. до 1,127 млрд руб.
В чем секрет подобных финансовых результатов, особенно поразительных в кризисное для строительной отрасли время? Может быть, дело только в том, что завод оказался «в нужном месте в нужное время», а именно в эпицентре строек саммита АТЭС? В этом предположении есть резон: специалисты понимают, что в цене той же щебенки самая большая составляющая - это транспортная.
«Реализация масштабной программы развития Владивостока дала мощный толчок для ВБЩЗ, - говорит Андрей Пушкарев. - Но сам по себе рост спроса еще не гарантирует роста продаж, все-таки это не торговля, а производство. На пике строительного бума, предшествовавшего кризису, мы сделали значительные инвестиции в модернизацию производства, в том числе и на ВБЩЗ».
Свою роль сыграла и диверсификация: сегодня ВБЩЗ производит не только щебень, отсев, бутовый камень и скальную вскрышу - традиционную продукцию завода. В 2009 г. к трем бетонно-растворным узлам добавился четвертый, который в ближайшее время начнет работу в районе Эгершельда. Кроме того, на ВБЩЗ работает и наращивает объемы свой асфальтобетонный завод. Вся эта продукция реализуется под торговой маркой «Трилитон» - брендом, гарантирующим высокое качество. Окрашенные в бело-голубые цвета автобетоносмесители с надписью «Трилитон» стали неотъемлемой приметой сегодняшнего Владивостока и его завтрашнего дня.
Фундамент успехов 2009 г. заложила программа технического перевооружения 2005-2008 гг., когда были полностью обновлены основные фонды завода:
- введен в эксплуатацию Северный участок карьера добычи камня (андезита для производства щебня и бутового камня);
- установлены 4 бетонорастворные установки общей мощностью 800 тыс. кубометров в год;
- смонтирован дробильно-сортировочный комплекс финского производства (мощностью 700 тыс. тонн в год) - компании METSO MINERALS;
- введен в действие мобильный асфальтобетонный завод корейского производства СПЕКО TSAP-1550 P (мощностью 198 тыс. тонн в год);
- обновлено оборудование транспортного цеха: завод cам может доставить материалы на стройплощадки города.
«В Приморье ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» самый крупный. Есть предприятия подобные, но они не могут с нами конкурировать ни по ассортименту, ни по масштабам, ни по стоимости, - рассказывает технический директор ВБЩЗ Василий ИВАНОВ. - На сегодня мы производим 5 фракций щебня: 5х10, 10х20, 20х40, 40х70, 5х20. Плюс к этому отсевные материалы, щебеночно-песочные смеси. Бутовый камень также востребован, он идет на первичную отсыпку, подпорную стену, из него в море делают своего рода фундамент - «острова», на которые опираются ноги моста - пилоны. Востребована и скальная вскрыша».
О развитии производства свидетельствует и ситуация с кадрами: если в 1995 г. на ВБЩЗ работало 105 человек, то в 2010 г. - уже около 400. Спрос на продукцию завода такой, что приходится собирать людей по всему региону.
Последнее и одно из наиболее знаковых приобретений ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» - это пять новых автобетоносмесителей «Вольво».
- Шведские миксеры будут работать на всех объектах АТЭС, но в основном планируется их использовать для поставки бетона на строительство низководного моста через Амурский залив «Де-Фриз - Седанка», - рассказывает управляющий ОАО «ВБЩЗ» Валерий РЫБЕНКОВ.
До этого завод использовал 18 миксеров японского производства: шестнадцать 5-кубовых и два 3-кубовых. Новая техника придется как нельзя кстати: в 2010 г. планируется произвести и доставить заказчику бетонной смеси в два раза больше, чем в 2009 г. (более 112 тыс. кубов по сравнению с 66 тыс. кубометров в 2009 г.).
И один из секретов успеха ОАО «ВБЩЗ» и гарантия его дальнейшего развития - не экономить на инвестициях в модернизацию производства, устанавливать только лучшее оборудование. Плоть от плоти Владивостока, его градообразующее - в буквальном смысле этого слова - предприятие благодаря грамотному управлению, профессионализму и самоотдаче его работников может позволить себе смотреть в будущее с уверенностью.
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