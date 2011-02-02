Новые возможности Технохолдинга SUMOTORI

Изменения мировой экономической ситуации и новые условия импорта транспортных средств и спецтехники внесли свои коррективы в деятельность практически всех компаний, занятых в сфере поставок техники. Тем не менее Технохолдинг SUMOTORI в 2009 г. не только не снизил обороты, но и продемонстрировал устойчивый рост по ряду направлений, а также открыл новые виды деятельности.

Технохолдинг SUMOTORI образован в 1998 г. Эта мощная многопрофильная компания является ведущим поставщиком строительной и коммерческой техники в ДВ регионе и работает по шести направлениям: продажи, сервис, запчасти, производство, аренда и обучение. В частности, предприятие располагает крупнейшим на Дальнем Востоке сервисным центром полного цикла, предприятием по производству кузовных пространств для новых грузовиков HINO и других марок, учебным центром по подготовке операторов строительной и спецтехники и самым крупным в регионе складом новых и контрактных запчастей: 30 тыс. наименований товара на все виды большегрузной техники. Представительства компании открыты во всех крупных городах России. Поставляемая предприятием техника задействована не только на дальневосточных стройках, включая саммитовские, но и на олимпийских объектах в Сочи.

Напомним, что по итогам V Краевой Бизнес-Премии-2009 Технохолдинг SUMOTORI одержал уверенную победу в номинации «Развивающийся бизнес Приморского края», а его президент Виталий ВЕРКЕЕНКО вошел в четверку лучших топ-менеджеров края.

- Виталий Васильевич, как пережили кризисный год, что нового произошло в компании?

- Мы еще раз убедились в том, что любой кризис несет с собой не только проблемы, но и новые возможности. Наш изначальный подход - создать такую структуру бизнеса, которая была бы устойчива к любым внешним изменениям, - себя полностью оправдал. Возможно, темпы реализации наших планов несколько снизились. Но, с другой стороны, появились новые проекты, реализация которых, напротив, была ускорена изменившейся экономической ситуацией. Примером может служить открытый летом прошлого года дилерский центр SUZUKI, предлагающий новые сертифицированные автомобили с левым рулем, обеспеченные сервисом и 2-летней гарантией. Уже в прошлом году показатели этого направления вдвое превысили плановые, и это в самый разгар «кризиса».

Также нам удалось создать мощную структуру по круглосуточному выездному сервису, включая подразделение по эвакуации любого автотранспорта, в т.ч. крупнотоннажного. Специализированные выездные бригады оказывают помощь на дороге 24 часа в сутки. Для того чтобы транспортировать технику в наш сервисный центр (а на его площадях одновременно могут находиться до сотни единиц техники, которые обслуживают более ста квалифицированных механиков, прошедших аттестационную подготовку на заводах в Японии), сформированы специальные бригады и парк эвакуаторов. В условиях серьезного внимания к темпам возведения ключевых объектов саммита данные меры являются особо востребованными, поскольку исключают какие-либо задержки в ремонте и сервисном обслуживании техники.

Еще одно актуальное направление - предоставление спецтехники в аренду - очень востребовано сегодня подрядчиками и субподрядчиками саммитовских строек. И мы не только доставляем технику на стройплощадки, но и предоставляем опытных операторов. Эта услуга существовала и раньше, но сегодня мы увеличили ее масштаб и работаем над созданием мощной международной компании по аренде техники, включающей все свойства, присущие крупным зарубежным структурам такого плана: определенным уровнем менеджмента, качеством услуг и т.д.

- Как обстоят дела с поставками грузовой и коммерческой техники?

- Поначалу в этом направлении наблюдался некоторый спад, характерный для этого сегмента рынка в целом и вполне объективный (даже компании, работающие в сфере пищевого производства и дистрибуции продуктов питания, отметили сокращение товарооборота в среднем на 30%). Но уже со второй половины 2009 года начался стабильный рост объемов заказов, а к концу нынешнего - ожидаем полное восстановление докризисных показателей.

- Ваши прогнозы на этот год?

- Естественно, хотелось бы работать в условиях быстрорастущего рынка. Но, будучи реалистом, я прекрасно понимаю, что этот рост не будет резким. Мы оцениваем его как постепенный и устойчивый. Наши подразделения не стоят на месте: увеличивается перечень услуг сервисного центра, расширяется модельный ряд собираемой в Приморье техники HINO, заключаются новые контракты с поставщиками комплектующих... В результате, такие направления, как сервис, поставка запчастей или предоставление техники в аренду, уже имеют показатели, превышающие докризисный уровень. Поэтому, несмотря на общую ситуацию в экономике, уверен, что сегодня крайне удобное время для развития как отдельных бизнес-направлений холдинга, так и компании в целом.