Лазурный берег Щербакова

В 2009 г. в судьбе генерального директора ОАО «Тернейлес» Владимира ЩЕРБАКОВА был «звездный час» - это когда он вместе с президентом «Сумитомо Корпорейшн» нажал красную кнопку на пульте завода по производству шпона, а потом лесопильного... Пуск!

Есть такая международная премия им. Витуса БЕРИНГА. Вручается раз в четыре года по решению Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Год назад Премия «Лучшая промышленная компания» была вручена ОАО «Тернейлес». Так коренные жители северного Приморья оценили итоги работы предприятия, которое... рубит лес на территории их обитания. И это признание куда больше говорит о репутации компании и ее руководителя, чем даже первый на Дальнем Востоке сертификат на соответствие международным стандартам лесопользования, выданный «Тернейлесу» Лесным попечительным советом.

Сертификация, как международный механизм борьбы с браконьерской рубкой леса, стала «зеленым коридором» на мировые рынки. В 2009 г. «Тернейлес» увеличил экспорт лесопродукции в страны АТР до 75% от объема заготовки.

16 мая будет 25 лет, как Владимир Щербаков возглавил Тернейский лесокомбинат. До этого студент с Сахалина после окончания Хабаровского политеха, где изучал экономику лесной промышленности, поработал на лесоучастках в Кавалерово и Пластуне. А в Светлой, в 80-е он впервые осваивал практику иностранных инвестиций. Первое СП с южнокорейской корпорацией «Хендэ» оказалось преждевременным ребенком. Не готова была Россия к рыночной экономике - договор на аренду лесных ресурсов власти расторгли. Но опыт работы с иностранцами стал для Владимира Федоровича «магистратурой».

Рассказывают, что, когда 40 лет назад в рыбацкой деревушке на берегу бухты Пластун высадился первый отряд ударной комсомольской стройки лесокомбината, молодые ребята начертали на валуне: «Мы тебя разбудим, тайга!» К счастью, строители быстро поняли, о чем «под крылом самолета поет зеленое море тайги», влюбившись в таежные дебри, в море и особый уклад удаленного поселка. Сегодня тайга за околицей Пластуна по-прежнему с живностью, реки с рыбой, на месте вырубленного садят новый лес. И поселок чистенький - не стыдно перед иностранцами, что зачастили в Пластун в последнюю четверть века.

Длинная прелюдия - попытка объяснить, почему в работе топ-менеджера лесопромышленного комплекса среда обитания стала составной частью Стратегии развития компании. Почему далеко не бедный генеральный директор ОАО «Тернейлес» (ему принадлежит 30,35% акций ОАО) живет даже не во Владивостоке, а в Пластуне, на виду у поселка и вдали от столиц, хотя ему, наверное, по карману сегодня любой европейский берег. Для души построил в тайге гольфовые поля - и жизнь полна.

В 2008 г. родное правительство добавило «экстрима» решив одним ударом прекратить браконьерство в лесу и контрабанду - и впрямь рубили и гнали на экспорт круглый лес все кому не лень. Объявлено поэтапное, через год, введение запретительных пошлин на круглый лес. В «Тернейлесе» начался аврал. В отличие от большинства лесозаготовителей Дальнего Востока, здесь была база, но перерабатывать могли от силы четверть объема заготовки, который в 2009 г. составил 1,2 млн кубометров. А надо 100%.

В 1992 г. «Тернейский лесокомбинат» был преобразован в ОАО «Тернейлес». За 18 лет ОАО расширило заготовки до 8,3 тыс. га лесосек, увеличило производственные мощности и поставки на внешний рынок. С привлечением японского капитала в 90-е построены первые два завода по переработке древесины «СТС Текновуд» и «ПТС Хардвуд». Сегодня в состав «Тернейлеса» входят 7 дочерних предприятий, которые составляют единый производственный комплекс по заготовке и переработке древесины, а также два порт-пункта. А теперь еще два новых завода. На предприятиях «Тернейлеса» работают 3700 человек.

Инвестиционный проект готовили быстро, мотались по миру, выбирая лучшие технологии и оборудование (Европа, Америка, Азия). Помогали партнеры - акционеры «Сумитомо Корпорейшн», монополиста на японском рынке лесоматериалов. Чтобы сэкономить, выбирали оптимальные варианты, собирая технологические линии из узлов. Но главный вопрос - где взять 6 млрд руб.? - зона ответственности генерального. Щербаков никогда не ходил в любимчиках у властей («больно самостоятельный»), но тут добился, чтоб включили в федеральный перечень приоритетных проектов по лесной промышленности. Льготного финансирования хабаровчане - у них такой же по мощности проект - ждут до сих. А японцы поверили Щербакову. Партнеры по бизнесу «заложили» в японские банки свои гарантии.

Кредиты дали в рассрочку на 5 лет. Окупаемость инвестиционного проекта рассчитали на 6 лет. Риски учли, но ввод новых заводов совпал с финансовым кризисом. Рубль рухнул. И вовсе подножку подставило родное правительство, отложив введение 80% пошлин на полгода, еще на год. Тернейцам горько: сегодня «Тернейлесу» по-прежнему выгоднее продавать круглый лес. Но заводы работают, находя все новый спрос на мировом рынке.

Впрочем, убытки в годовом балансе из-за разницы курса валют не пугают акционеров и тем более Щербакова. В его хозяйстве, раскинувшемся на 1,4 млн га от Пластуна до мыса Золотого (площадь Франции), - пятилетка расписана по годам.