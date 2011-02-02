Владимир Сайбель: На крыльях мечты

ОАО «Владивосток Авиа» - одна из преуспевающих компаний, сумевшая из предприятия местного значения вырасти до международной. Грамотная бизнес-стратегия позволила приморской авиакомпании войти в число десяти крупнейших российских авиаперевозчиков.

Достаточно сказать, что за 16 лет со дня преобразования Владивостокского авиаотряда в акционерное общество открытого типа «Владивосток Авиа» объем перевозок вырос в пять раз. Безусловно, немалая заслуга в этом руководителя, сплотившего коллектив авиаторов и создавшего настоящую команду профессионалов.

Владимир Александрович САЙБЕЛЬ - генеральный директор ОАО «Владивосток Авиа». Инженер-пилот 1-го класса, безаварийный налет 11 тыс. часов. Работает 40 лет на Владивостокском авиапредприятии - одном из крупнейших в России, из них почти 22 года его возглавляет. Заслуженный пилот России.

Большую часть своей жизни Владимир Сайбель отдал родному предприятию, где прошел путь от второго пилота самолета Ан-2 до генерального директора авиакомпании. Путь оказался нелегким, но в какое бы трудное время и какие бы высокие цели он ни ставил перед собой, упорно трудится для их воплощения и всегда выходит победителем в борьбе с жизненными обстоятельствами.

- Приморье - это форпост России на Дальнем Востоке. Уровень развития региональной экономики, промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства свидетельствует о поступательном развитии края, - говорит Владимир Сайбель. - Проведение в 2012 г. во Владивостоке саммита АТЭС откроет Приморскому краю реальную перспективу стать крупным международным торгово-финансовым центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепить свои позиции среди стран Юго-Восточной Азии. В реализации этих региональных и международных задач большая ответственность ложится на компанию «Владивосток Авиа», стабильно работающую в транспортном комплексе Дальнего Востока.

Для Дальневосточного региона России авиасообщение является единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, поэтому интегрирование «Владивосток Авиа» в мировое авиационное сообщество позволяет занимать уверенные позиции на российском рынке авиауслуг, предоставляя своим пассажирам высокий уровень сервиса во время полета.

Для решения этой задачи компания выстраивает устойчивые маршрутные потоки в направлении страны АТР - Россия - Европа. Также будет расширять свое присутствие в крупнейших регионах России: Сибири, Центральном и Южном регионах.

В настоящее время «Владивосток Авиа» выполняет около 100 регулярных рейсов в неделю. Пассажиры имеют возможность выбирать из 72-х маршрутов в 37 российских и зарубежных городов. Помимо этого, рейсами компании можно отправиться в любую точку мира благодаря наличию соглашений о сотрудничестве с крупнейшими зарубежными авиакомпаниями. На сайте авиакомпании предлагаются десятки как собственных маршрутов: в Китай, Республику Корея, Вьетнам, Японию, так и по соглашениям с другими компаниями - в Великобританию, Францию, Сингапур, Камбоджу, Малайзию, на Филиппины, Марианские острова, в Австралию, Новую Зеландию, Канаду, США.

Одним из главных достижений «Владивосток Авиа» и доказательством признания ее на международном уровне является успешное прохождение процедуры аудита эксплуатационной безопасности на соответствие стандартам IATA Operational Safety Audit (IOSA), - отмечает Владимир Александрович. - Все передовые технологии внедряются в компании под эгидой Международной ассоциации авиаперевозчиков (IАTА), членом которой «Владивосток Авиа» является с 2004 г.

Эти обстоятельства свидетельствуют о стабильном развитии приморского авиапредприятия, ведь авиакомпания эксплуатирует современный парк дальне- и среднемагистральных воздушных судов: Airbus A-330, Airbus A-320, Ту-204-300.

Поступление широкофюзеляжных лайнеров А-330 вместимостью 327 пассажиров позволило «Владивосток Авиа» начать регулярные авиаперевозки с еще большей интенсивностью из Владивостока и Хабаровска в Москву и Санкт-Петербург. Наличие в парке двух типов дальнемагистральных ВС с разной пассажировместимостью позволяет компании гибко реагировать на удовлетворение спроса на российских и международных авиамаршрутах.

В скором времени авиакомпания ожидает поступление еще двух воздушных судов A-330 и A-320, также подписано предконтрактное соглашение о приобретении шести ближнемагистральных самолетов Ан-148.

Десять лет назад, в 1999 г., «Владивосток Авиа» перевезла около 299 тыс. пассажиров, а 2009 г. закончила с более чем миллионом пассажиров. Глядя на это, с полной уверенностью можно резюмировать, что впереди у компании во главе с генеральным директором Владимиром Сайбелем множество планов, новых достижений, а главное - интересной кропотливой работы в интересах жителей Дальнего Востока и России. О Владимире Александровиче с полной уверенностью можно сказать, что он воплотил в жизнь свою юношескую мечту и летит на крыльях этой мечты сегодня - это большое счастье. А счастливый человек может в жизни многого добиться!