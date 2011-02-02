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Первый отчет в ПФ РФ сдаем до 15 февраля

02 Февраля 2011, 12:53 | Дальний Восток

Согласно изменениям в пенсионном законодательстве РФ, с 1 января 2011 года плательщики по-прежнему должны сдавать отчетность в два фонда: Пенсионный фонд РФ и Фонд соцстраха РФ, но сроки и состав отчетности стали иными.

Отчетность в ПФР теперь необходимо представлять не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Таким образом, последними датами сдачи отчетности в 2011 году становятся 15 февраля, 16 мая, 15 августа и 15 ноября.

С 2011 года ежеквартально надо сдавать не только расчеты по страховым взносам в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, но и сведения по персонифицированному учету в режиме «одного окна», что позволит работодателям сэкономить время. Напомним, что в 2010 году такие сведения представлялись раз в полугодие, а ранее – один раз в год. Более частое представление сведений персучета вызвано необходимостью чаще обновлять и пополнять сведения о пенсионных правах граждан, включая накопительную составляющую их будущей трудовой пенсии. Это, в свою очередь, будет влиять на полноту данных о пенсионных правах застрахованных лиц, учитываемых при назначении им пенсии.

В 2011 году по закону ставка страховых взносов возросла до 34%. Из них 26% работодатели будут платить в Пенсионный фонд, 2,9% – в Фонд социального страхования, 3,1% и 2% – в Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования соответственно.

Помимо этого, проиндексирована и облагаемая страховыми взносами база каждого работника, то есть предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы. Он вырос с 415 тысяч рублей до 463 тысяч рублей.

Кроме того, с 2011 года работодатели, численность сотрудников которых по состоянию на 1 января 2011 года составит более 50 человек, должны представлять отчетность в электронном виде с электронно-цифровой подписью (в 2010 году эта норма составляла более 100 человек). Внедрение электронного документооборота между страхователями и органами ПФР сокращает трудозатраты как организаций, так и территориальных органов ПФР при приеме и обработке отчетности, обеспечивает своевременность и оперативность представления отчетности страхователями.

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