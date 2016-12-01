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В Комсомольске-на-Амуре прошла первая дальневосточная конференция по социальным сетям
Генеральными партнёрами конференции по социальным сетям – «#ИНСТАЮНОСТЬ2016» для начинающих блогеров выступили КНАаЗ и Дальневосточный Сбербанк, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
За два дня участниками конференции стали более 600 человек. Хэдлайнерами мероприятия выступили 6 спикеров из Москвы и 9 популярных блогеров с Дальнего Востока. 17 часов обучающих семинаров по продвижению в Instagram и Youtube и огромное количество вопросов и предложений от заинтересованной молодежи города Юности, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
«Сбербанк и КНАаЗ в партнерских отношениях уже много лет, поэтому мы с радостью поддержали организацию такого образовательного мероприятия для молодежи города. Блогосфера в нашем регионе стремительно развивается и мы хотим принять участие в формировании этой культуры, помочь молодым людям получить только качественную информацию и найти себя среди многообразия направлений, которые предлагает интернет», – прокомментировал Роман Чеканов, управляющий центральным отделением Головного отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Обучающие сессии завершились праздничной церемонией – премией «Блогер Года-2016», в ходе которой были отмечены авторы лучших блогов из Хабаровского края по 12 номинациям.
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