Второй ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября 2016 года

Оператором по подготовке и проведению II Восточного экономического форума (ВЭФ) утвержден фонд «Петербургский международный экономический форум», организатор одноименного форума. В дальнейшем он будет переименован в фонд «Росконгресс», сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе фонда.

Ранее фонд «Петербургский международный экономический форум» уже успешно организовывал во Владивостоке проведение саммита АТЭС. Организацией дебютного ВЭФа занимались администрация полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия ТРУТНЕВА и Минвостокразвития. И не без огрехов.

II Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 6 и 7 сентября 2016 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.