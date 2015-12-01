Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Второй ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября 2016 года
Оператором по подготовке и проведению II Восточного экономического форума (ВЭФ) утвержден фонд «Петербургский международный экономический форум», организатор одноименного форума. В дальнейшем он будет переименован в фонд «Росконгресс», сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе фонда.
Ранее фонд «Петербургский международный экономический форум» уже успешно организовывал во Владивостоке проведение саммита АТЭС. Организацией дебютного ВЭФа занимались администрация полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия ТРУТНЕВА и Минвостокразвития. И не без огрехов.
II Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 6 и 7 сентября 2016 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- Банковский исход
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
Новости раздела
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги