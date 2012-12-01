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ОАО "ДВЭУК" стало лауреатом премии "Компания года-2012" по версии РБК
ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. 27 ноября в Москве экспертный совет Ежегодной национальной премии в области бизнеса «Компания года», проводимой медиагруппой «РБК», вручил награды лауреатам 2012 года. ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» стало победителем регионального конкурса в номинации «Компания года в Дальневосточном федеральном округе».
Ежегодная национальная премия в области бизнеса «Компания года» вручается с 1999 года и является одной из самых престижных деловых наград в России. В экспертный совет, определяющий лауреатов премии, входят влиятельные представители бизнеса, государственной власти, общественные деятели. Выбор осуществлялся на основе таких критериев как качество менеджмента, качество предоставляемых услуг, финансовая прозрачность, рыночная активность, инновационность, профессиональный уровень команды, потенциальная инвестиционная привлекательность и социальная ответственность.
Региональный конкурс в рамках премии проводится с 2006 года. Главная цель проведения конкурса в регионах – популяризация деятельности компаний, работающих на отечественном рынке, а также повышение инвестиционной привлекательности регионов и создание активно развивающегося бизнес-сообщества России.
«Премия «Компания года» – одна из высоких оценок нашей работы в 2012 году. Это результат, которым может по праву гордиться коллектив компании. Мы плодотворно трудились над реализацией важнейших проектов, снимающих инфраструктурные ограничения социально-экономического развития дальневосточных регионов. Яркими моментами года для нас считаю выполнение двух приоритетных задач, поставленных российским правительством. Первая из них – это опережающее создание энергоинфраструктуры острова Русский во Владивостоке, где впервые в России прошел саммит АТЭС. Вторая – энергообеспечение всех объектов ВСТО в Якутии в рамках проекта по расширению нефтепровода, ориентированного на рынки стран АТР. Уверен, что получение престижной деловой награды станет дополнительной мотивацией к новым высоким результатам», – прокомментировал член Госкомиссии по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона, генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко.
"Золотой Рог".
На фото: С наградой первый заместитель гендиректора ДВЭУК Дмитрий Селютин.
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