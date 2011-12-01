Подписан закон об ответственности собственников за безопасность зданий

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий имущественную ответственность собственников и арендаторов зданий за их техническое состояние и безопасность, сообщает 30 ноября пресс-служба Кремля.

Документ, предполагающий внесение изменений в градостроительный кодекс РФ, был принят Госдумой 17 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2011 года.

Закон определяет лицо, ответственное за эксплуатацию здания и сооружения. Для него устанавливается обязанность проводить мероприятия по осмотру строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, по проведению работ в целях поддержания объекта в надлежащем техническом состоянии.

Вводится имущественная ответственность за вред, причиненный в результате разрушения или повреждения здания, нарушения требований безопасности при эксплуатации зданий. Собственник сооружения или арендатор обязан возместить причиненный вред пострадавшим в размере от 1 миллиона до 3 миллионов рублей - в зависимости от степени причиненного вреда.

По мнению авторов закона, такая мера будет стимулировать собственников зданий и сооружений соблюдать повышенные требования к качеству и безопасности зданий и сооружений, в том числе при их эксплуатации, закладывать повышенные требования к разработке проектной документации, тщательно отбирать лиц, выполняющих конкретные виды работы, разрабатывать новые стандарты, чтобы не допустить причинения вреда и, следовательно, наступления ответственности.

При этом в законе прописывается, что если собственников здания несколько, то все они несут солидарную ответственность по обязательствам, возникающим из-за разрушения или повреждения здания.

В целях повышения качества проектной документации вводится негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий как альтернатива государственной экспертизе. Устанавливается требование к организации, проводящей негосударственную экспертизу, - наличие аккредитации и не менее пяти аттестованных работников. При этом определен перечень объектов, проектная документация которых подлежит только государственной экспертизе.

Согласно закону, положение о негосударственной экспертизе вступает в силу с 1 апреля 2012 года, а об имущественной ответственности собственников - с 1 июля 2013 года.

Как сообщил ранее РИА Новости глава комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям Мартин Шаккум, поправки в Градостроительный кодекс РФ направлены на то, чтобы с начала этапа проектирования здания его собственник заботился о том, чтобы здание было более безопасным.

Шаккум отметил, что при приобретении зданий будущий владелец будет проводить экспертизу, которая позволит выявить те или иные дефекты, при приемке зданий в долгосрочную аренду арендатор также будет проводить обследование здания.