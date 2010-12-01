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Замахнулись на КЗоТ
Насколько правомерно принимать такой законопроект? Как отразится 60-часовая рабочая неделя на состоянии здоровья населения? Кому выгодно принятие подобного закона? Не кроется ли за этим весьма спорным предложением что-то более неприемлемое для трудового населения? Эти вопросы обсуждались на круглом столе, посвященном инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей.
Представители профсоюзов, инспекции труда, Роспотребнадзора единодушно пришли к мнению о том, что инициатива о введении 60-часовой рабочей недели - это лишь «дымовая завеса», за которой кроется более коварное и невыгодное предложение для трудящихся. Участники мероприятия предположили, что за этим предложением может скрываться право работодателя полностью переложить экономическую ответственность на своих подчиненных.
- Самым серьезным пунктом является вопрос изменения сторонами условий трудового договора по причинам экономического характера, - высказал мнение Владимир КАЗАНСКИЙ, председатель первичной профсоюзной организации «Приморская Генерация» Всероссийского «Электропрофсоюза». - Если предложение будет принято, то это даст инструмент в руки работодателей делать что угодно: и определять длительность рабочей недели, и изменять заработную плату, и предоставлять или не предоставлять какие-либо гарантии и компенсации. Такая свобода действий обусловлена тем, что, согласно предложенным поправкам к законодательству, экономические причины могут быть абсолютно любыми.
- Суть этой инициативы состоит в том, чтобы дать безграничное право работодателям распоряжаться подчиненными и самолично решать те вопросы, решение которых ограничивает Трудовой кодекс, - подхватила Маргарита УСОВА, руководитель Департамента информации и анализа Федерации профсоюзов Приморского края. - Большинство негосударственных предприятий и организаций строят деятельность так, чтобы извлечь как можно больше прибыли. Их не волнует, в каких условиях будут работать подчиненные. Я не говорю о том, что в цивилизованных странах, на которые мы якобы пытаемся равняться, работодатели стремятся обеспечить для своих сотрудников не только комфортные условия в рамках рабочего дня, но и организовать эффективное восстановление их сил, отдых, повысить уровень образования работника и квалификации. У нас же законопроекты строятся только на том, чтобы выжать как можно больше из работника, чтобы получить прибыль по максимуму.
Работать по 10 часов 6 дней или по 12 часов 5 дней - это дополнительная нагрузка для здоровья человека, который в нынешних экологических условиях итак чувствует себя некомфортно. О том, как может отразиться вышеуказанная инициатива на физическом состоянии человека, участники обсуждения услышали из уст Марины ПОЛЯКОВОЙ, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю:
- Понятие здоровье - это не только отсутствие болезней, это еще и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. Есть такое понятие, как физиологическая усталость, которая может развиться при длительных и интенсивных нагрузках в трудовом процессе. Для того чтобы организм человека восстановился после трудового процесса, необходимо время. Нынешний 8-часовой рабочий день обусловлен еще и физиологическими функциями организма человека и необходимостью для его восстановления после интенсивного труда. Если времени для отдыха мало, то развивается физиологическая усталость, а затем и различные болезни. Если люди будут работать по 10 или 12 часов в день, естественно, времени на восстановление будет недостаточно. Человек сможет работать в таком режиме какое-то время. А потом наступает синдром хронической усталости, затем - развитие болезней, как свойственных определенной профессии, так и общих для всех уставших: депрессия, гипертония, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. И конечно же очевидно, что хроническая усталость и депрессия крайне опасны для некоторых профессий.
Впрочем, как отметили, участники обсуждения, пункт о 60-часовой рабочей неделе, скорее всего, будет исключен из предложенных поправок к законодательству.
- Пока мы будем бороться за то, чтобы вопрос о продлении рабочей недели не рассматривался законодателями, мы упустим другое, не менее главное, - говорит Ольга КИМ, руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Приморского края. - Во многом именно этого и добивается Российский союз промышленников и предпринимателей. 60-часовая рабочая неделя - это лишь один из 10 пунктов, которые еще не оформлены как законопроект, но очень близки к этому. Остальные 9 пунктов ничуть не лучше. Все они сводятся к тому, чтобы работодатель получил полный контроль над работником и переложил на него все экономические риски.
При этом в предложенных поправках нет и речи о том, что в случае их принятия повысится заработная плата служащих. Вопрос, повысится ли заработная плата вместе с увеличением длительности рабочей недели, остается спорным. Инициатива, высказанная Российским союзом промышленников и предпринимателей, не содержит ни одного пункта, который бы был в пользу трудового населения. Все участники круглого стола пришли к выводу: данная инициатива обладает очень сомнительным характером, и в случае, если она будет поддержана законодателями, будет нанесен удар не только по интересам, здоровью и кошельку работников, но и по экономическому и нравственному благосостоянию населения страны в целом.
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