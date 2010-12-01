Предпринимателям не отказывают

В отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Арсеньева поступили 24 заявки от представителей малого и среднего бизнеса на получение финансовой поддержки в рамках программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства...» Все заявки удовлетворены.

В прошлом году в конкурсе на получение финансовой поддержки участвовали 16 представителей бизнеса. Ежегодно в программу вносятся изменения. Так, нынче утверждена новая форма поддержки - гранты для начинающих предпринимателей.

- Для его получения необходимо предоставить бизнес-план. Всего в этом году на поддержку предпринимателей будет израсходовано 4 млн. 476 тыс. рублей - это средства бюджетов всех уровней и публичные обязательства бюджета - поддержка в виде льготы по арендной плате за предоставленное в долгосрочную аренду муниципальное имущество. При этом на 1 рубль местного бюджета придется 1 рубль из бюджета краевого и 4 рубля - из федерального, - рассказывает начальник отдела Татьяна ИСАЕНКО.

Сейчас у арсеньевских предпринимателей еще есть возможность получить финансовую поддержку от государства: 14 декабря состоится очередной конкурс и будут распределены федеральные средства. Кроме того, не стоит забывать и о краевой программе поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году в край обратились лишь 5 арсеньевских предпринимателей. В рамках этой программы средства распределяются без конкурса.