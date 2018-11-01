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Рыба пойдет Севморпутем через Камчатку
Росрыболовство, «Росатом» и рыбопромышленные организации создадут рабочую группу по организации судоходной линии для транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России по Северному морскому пути.
«Необходимо развивать альтернативные пути доставки рыбной продукции с Дальнего Востока. Одним из вариантов является организация постоянной судоходной линии для транспортировки продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути», - сказал заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК.
В этом году уже есть положительный опыт доставки рыбы с Дальнего Востока по Севморпути: продукцию из тихоокеанских лососей доставила компания «Доброфлот», крупную партию рыбы - холдинг «Норебо».
Как было отмечено на совещании в Росрыболовстве, при развитии проекта требуется комплексный подход, включая обеспечение обратной загрузки транспортных судов, модернизацию морских терминалов, в первую очередь - создание рефконтейнерных площадок, не только в дальневосточных регионах, но и в центральной части России. На нынешнем этапе целесообразно формирование и отправка рыбных грузов Севморпутем через порт Петропавловска-Камчатского.
Фото с сайта Росрыболовства.
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